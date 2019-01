León vs. Tigres EN VIVO ONLINE: cómo, cuándo y dónde ver el partido por la Liga MX

León vs. Tigres EN VIVO ONLINE Gratis | El Club León , donde juega el peruano Pedro Aquino, inicia su participación este sábado 5 de enero en el Torneo Clausura de la Liga MX 2019 enfrentándose en su casa frente al Tigres UANL , un partido que captó la atención de muchos fanáticos en México.

El Club León finalizó el 2018 con una mala campaña en el Torneo Apertura, ocupando el puesto 14 y sumando apenas 18 puntos. Por su cuenta, Tigres UANL cerró el torneo en la sexta casilla clasificando al octogonal final y quedando eliminados a manos de los Pumas UNAM en cuartos de final. El Torneo Clausura de la Liga MX 2019 podría ser una revancha para ambos clubes.

El León vs. Tigres ha provocado mucha expectativa en el público de la ciudad de León. El principal club de la ciudad se ha reforzado con el mexicano Iván Ochoa y de los chilenos Dylan Zúñiga y Álvaro Ramos esperando llenar las expectativas de sus hinchas.

Por su parte, Tigres UANL , que en los últimos años ha sido uno de los animadores de la Liga MX, llega al Clausura MX 2019 con el único fichaje de Fernando Venegas, ex Pachuca. Con una plantilla de lujo, donde aparecen nombres como el chileno Eduardo Vargas, el francés André Pierre Gignac o el ecuatoriano Enner Valencia, sin dudas generan expectativas para el presente torneo.

León vs. Tigres : ¿Cómo, cuándo y dónde ver el partido por el Clausura MX 2019

​

El partido se jugará el sábado 5 de enero en el Estadio Nou Camp de León.



México: 7:00 p.m.

Perú: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

España: 2:00 a.m. (domingo 5 de enero)

EE.UU.: 8:00 p.m. (Nueva York)

EE.UU.: 5:00 p.m. (Los Ángeles)

Japón: 10:00 a.m. (domingo 5 de enero)

León vs. Tigres : Canales que transmitirán el encuentro de la Liga MX