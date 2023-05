¡Se viene un partidazo! Libertad vs. Paranaense se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN, STAR Plus y Futbol Libre por la fecha 3 del Grupo C de la Copa Libertadores 2023. Asimismo, el compromiso se realizará en el Estadio Defensores de Chaco (Asunción). Este compromiso está programado para este jueves 4 de mayo, desde las 7:00 p. m. (horario de Perú, Ecuador y Colombia) y 9:00 p. m. (horario de Paraguay). Ten en cuenta que podrás seguir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas y todas las incidencias en la web de Depor. ¡Imperdible!

Después de ganar en su último partido continental, el brasileño Paranaense busca mantener la emoción de sus fanáticos. Por otro lado, el paraguayo Libertad necesita recuperar la victoria después de su derrota en su encuentro anterior. El equipo local no quiere sufrir otra pérdida como la que sufrieron en su último choque contra Alianza Lima, donde el marcador final fue 1-2.

El ‘Gumarelo’, en su torneo local, tuvo una pugna complicada el fin de semana contra Nacional, pero logró aguantar su avance y anotar dos goles justo antes del medio tiempo. Sin embargo, al regresar del descanso no pudo mantener su ventaja y permitió que su contrincante marcara un gol, terminando el partido con un marcador de 2-1.

Mientras tanto, El ‘Rojineggro’ se enfrentó al Atlético Mineiro, en la fecha más reciente de la liga brasileña, en el que recibió un gol temprano a los 10 minutos y luego aguantó el resto del compromiso. Sin embargo, una expulsión en el minuto 80 permitió al antagonista marcar otro gol en contra del Paranaense. A pesar de esto, Victor Roque logró anotar un tanto en el tiempo extra, 2-1, lo que suavizó un poco la derrota final.

Libertad vs. Paranaense: horarios del partido

México: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Perú: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Colombia: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Ecuador: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Bolivia : 8:00 p.m.

: 8:00 p.m. Venezuela : 8:00 p.m.

: 8:00 p.m. Paraguay : 8:00 p.m

: 8:00 p.m Chile: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Argentina: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Brasil: 9:00 p.m.

Tanto Paranaense como Libertad tratarán de mejorar su posición en esta fase. El conjunto brasileño ocupa actualmente el segundo lugar en el grupo con 4 puntos, mientras que los paraguayos se encuentra en el tercer lugar con 3 unidades. Jhon Ospina Londoño ha sido nombrado como árbitro para este compromiso.

En los cinco enfrentamientos anteriores en el torneo, se registraron todos los resultados posibles. Los de Asunción lograron una victoria, mientras que la escuadra e Curitiba consiguió tres. En una disputa, el marcador terminó en empate. El último duelo entre ambos cuadros en esta competición se disputó el 28 de junio en los octavos de final.

¿Dónde ver Libertad vs. Paranaense?

El encuentro entre Libertad de Paraguay y Paranaense de Brasil será transmitido por la señal de ESPN. Asimismo, si quieres verlo a través del servicio de streaming, podrás hacerlo a través de Star Plus o en su defecto por Fútbol Libre TV. Recuerda que puedes seguir el minuto a minuto y las incidencias del encuentro en la web de Depor.

¿Dónde se jugará Libertad vs. Paranaense?

