Freddy Guarín, quien se retiró en 2021, compartió en una entrevista para un medio colombiano divulgada este fin de semana los momentos difíciles que vivió en su carrera futbolística. El mediocampista, que tuvo la oportunidad de jugar en grandes equipos de Sudamérica y Europa como Millonarios, Boca Juniors, Porto e Inter Milán, además de representar a la Selección de Colombia en el Mundial 2014, reveló que el principal motivo por el que dejó el fútbol fue su adicción al alcohol. Ahora, el colombiano reconoció que está en tratamiento para superar esta adicción, la cual comenzó cuando era futbolista activo: “Soy alcohólico; perdí mi matrimonio, mi hogar y a mi familia”

El colombiano de 37 años atravesó momentos difíciles, que alcanzaron su punto más bajo cuando fue arrestado en Envigado (noroeste) en 2021 por presunto maltrato hacia sus padres en un caso de violencia doméstica, aparentemente bajo la influencia de bebidas alcohólicas. También estuvo implicado en un altercado con un agente de policía durante algunos segundos. Guarín admitió que su adicción al alcohol comenzó durante su carrera como jugador. “Fui alcohólico social durante varios años y estando activo en el fútbol. Ahí empezó mi proceder y tomé malas decisiones”.





“La verdad fue que me desvié. Mi decisión fue aferrarme al alcohol, muchos errores cometí, malas decisiones, lastimé a mucha gente, hice sentir mal a mis allegados, mi círculo social, familiares. El alcohol siempre fue el peor detonante para todo lo que vieron ustedes”, declaró Fredy en una extensa entrevista que brindó a la revista colombiana Semana.

El exfutbolista reveló que su vida sufrió un retroceso total, siendo su familia la más afectada, ya que vivieron los momentos más difíciles de Guarín, quien puso fin a su carrera futbolística debido a su adicción. “Soy 100% alcohólico y lo admito. Soy un drogadicto en recuperación. Fui alcohólico durante mucho tiempo. Varios años cuando dejé Millonarios (en 2021) llegué al punto más bajo porque en esos años mi adicción se volvió muy grave, ya no trabajaba en los entrenamientos, había perdido la dignidad, la confianza de mis seres queridos y lo más importante. Lo más precioso que tengo es mis tres hijos. Perdí muchas cosas a nivel sentimental y amoroso”, agregó.

Después de pasar por este oscuro período, el exintegrante de la selección colombiana buscó ayuda tanto de especialistas como espiritual para mejorar su situación. El año 2014 fue el punto culminante de su carrera futbolística, ya que el argentino José Pekerman lo convocó para representar a su país en el Mundial de Brasil 2014, donde compartió el campo con estrellas como Radamel Falcao y James Rodríguez, en una de las últimas épocas doradas de los ‘Cafeteros’.

Fredy Guarín fue parte en su momento del Inter de Milán en 2012, tras haber sido transferido por 11 millones de euros procedente del Porto. (Foto: Agencias).





Freddy Guarín y su etapa de sanación

Después de estos trágicos momentos en su vida y tras tres años, la vida de Guarín vuelve a sonreírle. El colombiano actualmente vive un mejor presente, luego de reconocer que tenía un problema y decidir buscar ayuda profesional para superar su adicción, que lo mantuvo atado durante muchos años. “Me tocó rendirme y entregarme a mi ser superior, a unos profesionales con los que estoy trabajando y poder remediar muchas cosas que no estuvieron bien hechas”, indicó.

Esta etapa no fue nada fácil para Freddy; sin embargo, con el tiempo y la ayuda de sus seres queridos, poco a poco logró encontrar el camino del cual se había salido. “Recuperar la confianza tanto mía, como la de mis hijos, la de mis familiares. Proyectarme y aceptar fue lo principal. No podía solo y me dejé ayudar. Estoy en ese proceso. Con toda seguridad lo puedo decir: este es el definitivo. Ya le toqué la puerta al diablo y no es lo mejor”, agregó en relación a los pasos que dio para recuperarse de sus adicciones.

El exmediocampista de Boca e Inter de Milán reveló con pesar cómo fue su etapa de adicción, detallando que este ‘veneno’ lo llevó al límite y lo comparó con el infierno. “La verdad que en ese camino oscuro en el que estuve, estuve cerca de la muerte porque no tuve respeto, no tuve límites, no tuve valor y me fui dejando llevar cada día más a ese hueco. Toqué las puertas del infierno. Ya sé lo que es eso y no quiero volver nunca más en mi vida. No es muy chévere esa oscuridad y esa intranquilidad con la que vivía. No medía los riesgos alcoholizado. Fueron momentos muy dolorosos. La cárcel era lo que estaba viviendo”, agregó.

Ahora, la vida del exjugador consiste en continuar con su tratamiento de recuperación y también en reconstruir la relación con sus tres hijos, que se vio afectada durante su oscuro período hace un par de años. “Con mis hijos estamos en ese proceso. Estoy en el proceso de recuperar a mis tres hijos. Están en su espacio. Yo respeto mucho también las decisiones que de alguna u otra forma hayan tomado. A mis hijos los amo y estuve pagando por un tiempo. Ya sé cuál no es el camino y que el camino es Dios que me fortalece cada día y una vida sobria, sana, para poderles dar todo limpio y un amor infinito que tengo con mis hijos”, concluyó Freddy.

Fredy Guarín, exfutbolista colombiano, se retiró en 2021 después de jugar para Millonarios, al no poder superar su adicción al alcohol. (Foto: Internet).





