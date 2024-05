En el estadio La Bombonera de Argentina, Boca vs Nacional Potosí juegan por la sexta jornada del grupo D en la Copa Sudamericana 2024. El partido será desde las 7:00 p.m. (hora peruana y dos más en Argentina). Ambas escuadras tienen la misma cantidad de puntos y aguardan una caída de Fortaleza para poder pasar directo a octavos de final. Sin embargo, de no darse los resultados, el ganador irá a los 16vos de final contra un tercero de la fase de grupos de Libertadores. La transmisión estará a cargo de las señales de DSPORTS (DIRECTV) y DGO. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Los de Diego Martínez vienen de un tibio empate sin goles el fin de semana en la Liga Profesional Argentina cuando recibió la visita de Talleres de Córdoba, y así se sitúa en el décimo primer lugar, pero solo tres puntos menos que los cinco líderes que de momento tiene la liga argentina.

Pero ahora el Xeneize se centra en la Copa Sudamericana donde viene de un empate en casa ante Fortaleza de Brasil (1-1), en un partido que se igualaron sobre el final y que le complicó su objetivo de clasificar de manera directa a octavos de final, toda vez que son segundos del grupo, dos puntos por debajo de Fortaleza pero los brasileños juegan ante un Trinidense ya eliminado.

Así Boca tiene la obligación de mantener su segundo lugar que le permite disputar playoffs ante un equipo de Copa Libertadores, y de momento solo tiene ventaja de un punto sobre Nacional Potosí, por lo que saldrá decidido a imponer su localía, condición donde está imbatido en sus diez partidos oficiales de la temporada 2024 (6 victorias, 4 empates).

Los de Alberto Illanes no han iniciado nada bien el segundo torneo en el Campeonato de Bolivia, y si bien vienen de un empate a domicilio ante Guabirá (1-1), anteriormente fueron derrotados ante Always Ready (2-1) también jugando fuera de casa, para situarse en el noveno lugar.

Pero ahora el equipo boliviano se centra en la Copa Sudamericana donde han realizado un torneo interesante, situándose en el tercer lugar, solo un punto debajo del segundo Boca Juniors, y se siguen lamentando justamente de aquel empate en casa ante el Xeneize (0-0).

El problema para el equipo de la Banda Roja ha sido su irregularidad jugando fuera de casa, condición donde no registra victorias desde hace ocho partidos oficiales, con siete de ellos finalizando en derrotas, y en la actual edición de Copa Sudamericana ha perdido en sus dos salidas (Global 0-7).

¿En qué canales TV ver Boca vs Nacional Potosí?

Boca vs Fortaleza estará disponible para ver en DSports (DIRECTV), DGO, Comteco y Tigo Sports en Sudamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor tendrás una cobertura exhaustiva del evento, con actualizaciones constantes y los aspectos más destacados del compromiso.

¿A qué hora juegan Boca vs Nacional Potosí?

Boca vs Nacional Potosí se jugará en el Estadio La Bombonera (Buenos Aires) el miércoles 15 de mayo. El encuentro comenzará desde las 7:00 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Brasil y Uruguay, el inicio del duelo será a las 9:00 p.m. Por otro lado, en Chile, Paraguay, Venezuela y Bolivia, el encuentro será a las 8:00 p.m.

Boca vs. Nacional Potosí: probables alineaciones

Boca: Sergio Romero; Nicolás Figal, Aaron Anselmino, Nicolás Valentini, y Marcelo Saracchi; Mauricio Benítez, Jabes Saralegui, Pol Fernández, y Vicente Taborda; Cavani y Miguel Merentiel.

Nacional Potosí: Saidt Mustafá; Óscar Baldomar, Maximiliano Ortíz, Edisson Restrepo, y Miyhel Ortiz; Luis Pavia, Diego Hoyos, Andrés Torrico, y Saulo Guerra; William Álvarez y Martín Prost.





