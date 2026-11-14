La selección de Guatemala se enfrentará a Canadá este viernes 13 de noviembre, en un atractivo compromiso correspondiente al partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-2027. El encuentro se disputará en el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido popularmente como El Trébol, ubicado en Ciudad de Guatemala. El conjunto guatemalteco afrontará este desafío con la ilusión de aprovechar su condición de local y conseguir un resultado favorable ante uno de los combinados más competitivos de la región, en una serie que definirá a uno de los semifinalistas del certamen.
El enfrentamiento también representa una oportunidad histórica para Guatemala, que buscará dar un paso más en su crecimiento futbolístico y competir por un lugar entre las cuatro mejores selecciones de la Liga de Naciones. Por su parte, Canadá intentará imponer su jerarquía y llevarse un resultado positivo antes de disputar la revancha programada para el lunes 16 de noviembre.
¿Dónde ver Guatemala vs. Canadá EN VIVO por la Concacaf Nations League 2026?
La transmisión del emocionante partido entre Guatemala y Canadá por la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026 estará a cargo de TUDN y ViX en territorio español.
- Canadá: TSN3, TSN5, RDS, RDS App y OneSoccer
- Jamaica: Bluu
- Puerto Rico: FOX Sports 2, ViX y NAICOM
- Estados Unidos: Fox Sports 2, fuboTV, TUDN USA, TUDN. Como, TUDN App, ViX y FOX One.
- Internacional: CONCACAF GO
Horarios del partido Guatemala vs. Canadá por la Concacaf Nations League 2026
El partido Guatemala vs. Canadá se jugará este viernes 13 de noviembre de 2026, a las 8:00 p. m. en Guatemala y 9:00 p. m. ET. Estos son los horarios según tu localidad:
- Guatemala: 8:00 p. m.
- Costa Rica: 8:00 p. m.
- El Salvador: 8:00 p. m.
- Honduras: 8:00 p. m.
- Nicaragua: 8:00 p. m.
- Belice: 8:00 p. m.
- Panamá: 9:00 p. m.
- México (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey): 8:00 p. m.
- México (Cancún): 9:00 p. m.
- México (Mazatlán, Hermosillo y La Paz): 7:00 p. m.
- México (Tijuana): 6:00 p. m.
- Estados Unidos (ET): 9:00 p. m.
- Estados Unidos (CT): 8:00 p. m.
- Estados Unidos (MT): 7:00 p. m.
- Estados Unidos (PT): 6:00 p. m.
- Estados Unidos (Alaska): 5:00 p. m.
- Estados Unidos (Hawái): 3:00 p. m.
- Canadá (Toronto, Ottawa y Montreal): 9:00 p. m.
Horarios, canal, cuándo juegan Guatemala vs. Canadá
- Competencia: Liga de Naciones Concacaf 2026-2027.
- Instancia: Cuartos de final (ida).
- Hora: 8:00 p.m. (Guatemala)
- Estadio: Manuel Felipe Carrera (El Trébol).
- Ciudad: Guatemala, Guatemala.