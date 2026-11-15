Wembley todavía pesa en la memoria de Inglaterra. La derrota por 2-3 ante España en septiembre y la caída en la final de la Eurocopa 2024 convierten la visita al estadio Metropolitano en una oportunidad para cambiar el relato frente a su rival continental. Este domingo, Harry Kane liderará a un combinado inglés que necesita ganar en Madrid para disputar el liderato del grupo A3 de la UEFA Nations League. Enfrente estará la selección de Luis de la Fuente, que llega respaldada por cinco victorias consecutivas, una racha de 43 partidos sin perder y el talento de Lamine Yamal.

¿Quieres ver el partido España vs. Inglaterra desde tu Smart TV, PC, tablet o teléfono móvil? En Estados Unidos, los aficionados podrán consultar las señales y plataformas de ESPN para seguir el encuentro, mientras que en Latinoamérica la transmisión estará disponible a través de ESPN y Disney+ Premium, según el mercado.

La selección española buscará aprovechar su condición de local para consolidar su dominio en el grupo A3 y prolongar su histórica racha de partidos sin perder. Por su parte, Inglaterra llega a Madrid con la obligación de conseguir una victoria para igualar en puntos a su rival y disputar el liderato. Lamine Yamal, Pedri, Harry Kane y las principales figuras de ambos combinados protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la jornada internacional.

¿Dónde ver ESPN Deportes EN VIVO, España vs. Inglaterra por la UEFA Nations League 2026?

En Estados Unidos, la señal de ESPN Deportes en español se encuentra disponible mediante distintos operadores de televisión por cable y satélite, entre ellos DIRECTV, Dish Network y AT&T. Estos son algunos de los números de canal para acceder a la señal.

Canal 466 de DIRECTV.

Canal 854 de Dish Network.

Canales 3113 SD y 3313 HD de AT&T.

ESPN Deportes también puede verse a través de servicios de streaming como DIRECTV Stream, Fubo, Hulu + Live TV, Sling, YouTube TV y Vidgo, según la disponibilidad del canal y el plan contratado.

Para el partido entre España e Inglaterra, los aficionados en Estados Unidos podrán consultar la programación de ESPN y sus plataformas digitales para acceder a la transmisión en vivo.

¿Cómo ver ESPN Select EN VIVO, España vs. Inglaterra en los Estados Unidos?

En Estados Unidos, quienes prefieran seguir el encuentro en inglés pueden consultar la disponibilidad del partido en ESPN Select y en las plataformas digitales de ESPN. La oferta de eventos depende de la programación y del plan contratado.

La plataforma permite acceder a diferentes competiciones deportivas en directo desde dispositivos compatibles. Para ver el partido, los usuarios deben ingresar a la aplicación o al servicio correspondiente y comprobar que su suscripción incluya la transmisión.

Precio de ESPN Select en Estados Unidos

PLAN PRECIO ESPN Select mensual US$12.99 ESPN Select anual US$129.99

ESPN Select con Hulu y Disney+

PAQUETE PRECIO CARACTERÍSTICAS ESPN Select Bundle US$19.99 Disney+ con anuncios, Hulu con anuncios y ESPN+ con anuncios ESPN Select Bundle Premium US$29.99 Disney+ sin anuncios, Hulu sin anuncios y ESPN+ con anuncios Paquete Disney Legacy US$18.99 Disney+ sin anuncios, Hulu con anuncios y ESPN+ con anuncios

¿En qué dispositivos puedo ver ESPN Select en los Estados Unidos?

ESPN Select está disponible en diferentes dispositivos compatibles, según el sistema operativo y la aplicación instalada. Entre ellos se encuentran:

iPhone y iPad de Apple.

Teléfonos y tablets Android.

Tablets Amazon Fire.

Amazon Fire TV.

Dispositivos Android TV.

Apple TV.

Chromecast.

Televisores inteligentes LG.

Televisores Samsung con Tizen.

Roku.

Xbox y otras consolas compatibles.

Equipos y dispositivos de streaming compatibles con la aplicación de ESPN.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO, España vs. Inglaterra por la UEFA Nations League 2026?

ESPN Latinoamérica está disponible en países como Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua. Los aficionados pueden consultar la señal correspondiente a su operador para seguir el encuentro entre España e Inglaterra.

Si prefieres ver el partido por streaming, Disney+ ofrece contenidos deportivos de ESPN en Latinoamérica mediante los planes que incluyen esa programación. La disponibilidad de canales y eventos depende del país y del paquete contratado. Para este encuentro, la alternativa de streaming indicada es Disney+ Premium, según el mercado.

Canales de ESPN Latinoamérica por país

PAÍSES ESPN LATINOAMÉRICA STREAMING Argentina DIRECTV: 621 SD / 1621 HD; Telecentro: 105 SD / 1011 HD; Flow: 103 HD Disney+ Colombia DIRECTV: 621 SD / 1621 HD; Movistar TV: 200 HD / 483 SD / 884 HD; Claro TV: 540 HD / 1510 HD Disney+ Perú DIRECTV: 621 SD / 1621 HD; Movistar TV: 200 HD / 483 SD / 884 HD; Claro TV: 510 SD / 540 HD / 1510 HD / 1511 HD Disney+ Chile DIRECTV: 610 SD / 1621 HD; Movistar TV: 480 SD / 884 HD; Claro TV: 174 SD / 474 HD; VTR: 49 Disney+ México SKY: 548 / 1548; izzi: 895; Dish: 338; Totalplay: 558 Disney+ Ecuador DIRECTV: 621 SD / 1621 HD; CNT: 302 SD / 703 HD; Grupo TV Cable: 200 SD / 730 HD Disney+ Venezuela DIRECTV: 621 SD / 1621 HD; Movistar TV: 483 SD; Netuno: 30; TV Zamora: 40 SD / 154 HD Disney+ Uruguay DIRECTV: 621 SD / 1621 HD; Cablevisión Flow: 103 SD / 101 HD / 716 HD Disney+ Paraguay Personal Flow: 101 HD; Copaco: 51 SD / 503 HD; Claro TV: 93 SD / 124 HD Disney+ Bolivia Entel: 40 HD; Tigo: 510 SD / 702 HD; Cotas: 54 SD/HD Disney+

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, España vs. Inglaterra por la UEFA Nations League 2026?

ESPN 2 está disponible en distintos países de Latinoamérica, entre ellos Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana. La señal también forma parte de la oferta deportiva de Disney+ en los mercados donde está habilitada.

Canales de ESPN 2 por país

PAÍSES ESPN 2 DISNEY+ PREMIUM Argentina Antina: 25 SD y 155 HD; Telecentro: 104 SD y 1009 HD; Cabletel: 18 y 202 HD; Gigared: 46 y 17.4; Express: 22, 103 y 822 HD; Cablevideo Digital: 18, 101 y 616 HD; Telered: 24, 54 y 125 HD; Dibox: 101 HD; Flow: 102 HD; Claro TV: 107 HD; Movistar TV: 482 SD y 934 HD Disney+ Chile Movistar TV: 482 SD y 886 HD; Entel: 214 HD; Tuves HD: 105 HD y 508 HD; VTR: 48; Claro TV: 175 SD y 475 HD; Zapping: 91; GTD/Telsur: 84; Cable de la Costa: 21 SD y 224 HD; WOM: 226 HD Disney+ Colombia Movistar TV: 202 HD, 486 SD y 886 HD; Click HD: 310 HD y 312 HD; Claro TV: 510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD; Tigo: 29 SD y 246 HD; Colcable: 15 y 12 HD; Conexión Digital: 34 y 28 Disney+ Ecuador Grupo TV Cable: 202 SD y 734 HD; Claro TV: 90 SD y 590 HD Disney+ Perú Movistar TV: 486 SD, 506 SD, 741 HD y 886 HD; Claro TV: 54 SD y 521 HD Disney+ Uruguay Cablevisión: 100 SD y 709 HD; Flow: 102 HD Disney+ Venezuela Movistar TV: 485 SD; Inter Satelital: 105 HD y 106 SD; CANTV: 503; Intercable: 51 SD y 56 SD; Netuno: 28; Vencable: 43; TV Zamora: 39 Disney+ Paraguay Personal TV HD: 104 HD; Tigo: 29 SD, 403 y 713 HD; VCC: 28 y 106; Flow: 102 HD; Claro TV: 94 SD y 122 HD; Copaco: 50 SD y 504 HD Disney+ Bolivia Entel: 41 HD; Inter Satelital: 105 HD, 507 SD y 508 HD; Tigo: 510 SD y 702 HD; AXS+: 103 HD Disney+ México Sky: 551; Dish: 338 SD y 838 HD; Star TV: 502; Megacable: 304 SD y 1304 HD; Izzi: 508 SD y 895 HD; Wizz: 609, 54 y 20; Totalplay: 558 HD; Xview+: 304 HD Disney+ República Dominicana Sky: 551; Claro TV: 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD; Altice: 350, 352 SD y 462 HD Disney+ Honduras Sky: 551; Claro TV: 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD Disney+ Guatemala Sky: 551; Claro TV: 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD Disney+ El Salvador Sky: 551; Claro TV: 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD Disney+ Nicaragua Sky: 551; Claro TV: 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD; Tigo: 302 SD, 403 y 1101 HD Disney+ Costa Rica Sky: 551; Claro TV: 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD; CableSantos: 155 Disney+ Panamá Sky: 551; Claro TV: 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD; Tigo: 303, 374 SD y 1374 HD; +Móvil: 252 HD Disney+

Los números de canal varían según el operador y el país. Esta tabla reúne las referencias de distribución incluidas para que los usuarios puedan localizar ESPN 2 en su servicio de televisión.

¿Dónde ver Disney+ EN VIVO, España vs. Inglaterra por la UEFA Nations League 2026? Precios por país

Disney+ ofrece contenidos deportivos de ESPN en Latinoamérica mediante el plan Premium, que incluye la programación deportiva correspondiente a cada mercado. Los precios pueden variar según el país, la modalidad de pago y las actualizaciones comerciales del servicio.

Precios de Disney+ Premium en Latinoamérica

PAÍSES PLAN MENSUAL PLAN ANUAL Argentina ARS 18.399 ARS 154.499 Chile CLP 14.190 CLP 119.190 Colombia COP 49.900 COP 418.900 Ecuador US$11.99 US$125.99 Perú S/34.90 S/577.90 México MXN 319 MXN 2.679 Uruguay US$26.99 US$249.99 Venezuela US$16.99 US$141.99 Paraguay US$16.99 US$141.99 Bolivia US$16.99 US$141.99

¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ en Estándar y Premium?

Disney+ ofrece planes Estándar y Premium en Latinoamérica. Las características de cada paquete varían, especialmente en lo relacionado con los deportes de ESPN, la calidad de imagen y el número de dispositivos que pueden reproducir contenido de manera simultánea.

Plan Disney+ Estándar

Entre las características generales del plan Estándar se encuentran:

Acceso al catálogo de películas y series de Disney+.

Películas y series de Star sin anuncios, según las condiciones del servicio.

Acceso a determinados canales lineales de deportes de ESPN con anuncios, según el mercado y el paquete disponible.

Calidad de video de hasta Full HD y audio Dolby Digital 5.1.

Reproducción simultánea en dos dispositivos.

Descargas en dispositivos compatibles, con límites sujetos a las condiciones del servicio.

Plan Disney+ Premium

El plan Premium incorpora una oferta deportiva más amplia en los mercados donde está disponible, además de beneficios de reproducción y calidad audiovisual.

Acceso al catálogo de Disney+ sin anuncios, sujeto a las condiciones del servicio.

Películas y series de Star sin anuncios.

Catálogo deportivo de ESPN, incluidos canales lineales y determinados eventos exclusivos, según el país.

Calidad de video de hasta 4K Ultra HD con HDR10, Dolby Vision o IMAX Enhanced, cuando el contenido y el dispositivo son compatibles.

Audio de hasta Dolby Atmos en contenidos compatibles.

Reproducción simultánea en cuatro dispositivos.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el España vs. Inglaterra por la UEFA Nations League 2026

Ficha del partido

PARTIDO ESPAÑA VS. INGLATERRA Competición UEFA Nations League 2026 – Grupo A3 Fecha Domingo 15 de noviembre de 2026 Hora en España 8:45 p. m. Hora en México 1:45 p. m. Hora en Perú, Colombia y Ecuador 2:45 p. m. Hora en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay 4:45 p. m. Hora de Estados Unidos 2:45 p. m. ET / 11:45 a. m. PT Canal en Estados Unidos ESPN / ESPN Deportes, según la programación Streaming en Estados Unidos Plataformas digitales de ESPN, según el plan Streaming en Latinoamérica Disney+ Premium, según el mercado Estadio Metropolitano Ciudad Madrid, España

España llega al enfrentamiento con la posibilidad de confirmar su condición de líder del grupo A3 y prolongar su extraordinaria racha de resultados. El equipo de Luis de la Fuente contará con el talento de Lamine Yamal y el respaldo de su público, aunque tendrá enfrente a una Inglaterra que necesita ganar para igualar la clasificación y buscar la revancha de sus últimos enfrentamientos.

En Estados Unidos, los aficionados podrán consultar la programación de ESPN Deportes, ESPN y sus plataformas digitales para seguir el encuentro, mientras que en Latinoamérica la transmisión estará disponible mediante ESPN y Disney+ Premium, según los derechos y la disponibilidad de cada país.