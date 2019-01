VER Lobos BUAP - Mineros Zacatecas EN VIVO ONLINE y EN DIRECTO por Copa MX

VER Lobos BUAP vs. Mineros Zacatecas EN VIVO por Copa MX | Hoy, martes 8 de enero, se juega la primera fecha del Clausura Copa MX 2019 en el Estadio Universitario BUAP de Puebla por la transmisión de ESPN 2 Norte y ESPN Play. Para ver fútbol en vivo online , el encuentro dará inicio a las 21:00 horas en México y 22:00 horas en Perú y Colombia para no perderte ningún detalle del compromiso. ¿Cómo puedes ver Lobos BUAP vs. Minero Zacatecas por celular o televisión? También existen muchas opciones como TV por cable, TV satelital, TV señal abierta o aplicaciones móviles y Depor te dará mayor información al respecto.

Lobos BUAP , donde militan los peruanos Beto da Silva y Alejandro Duarte, tuvo un buen debut en la Liga MX , tras derrotar al Santos Laguna por 2-0. El equipo universitario, dirigidos por el mexicano Juan Francisco Palencia, inició con buen pie la temporada y ahora le apunta a la Copa MX. Por otro lado, el Mineros Zacatecas viene de empatar sin goles ante el Atlético San Luis por la Liga de Ascenso MX el pasado 4 de enero en el Estadio Carlos Vega Villalba de la ciudad.

LOBOS BUAP VS. MINEROS : ALINEACIONES POSIBLES

Lobos BUAP : José Rodríguez, Francisco Rodríguez, Michael Orozco, Félix Crisanto, José Esquivel, Abraham, Óscar Macías,c Aldo Cruz, Leonardo Ramos, Michaell Chirinos, Yago César.





Mineros de Zacatecas : Sebastián Fassi, Heriberto Aguayo, Óscar Torres, Derlis Orué, Miguel Velázquez, Simón Almeida, Francisco Rivera, Héctor Mascorro, Luis Hernández, Roberto Nurse, Óscar Suárez.

¿A QUÉ HORA JUEGAN LOBOS BUAP VS. MINEROS POR LA COPA MX?

México: 7:00 p.m.

Perú: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.

España: 12:00 a.m. (miércoles 9 de enero)

¿QUÉ CANALES TRANSMITIRÁN EL LOBOS BUAP VS. MINEROS POR LA COPA MX?

La lista publicada a continuación para ver Lobos BUAP vs. Mineros Zacatecas corresponde a partidos en vivo , diferidos o vía pago por evento por los dueños de los derechos. Los mismos se encuentran disponibles en varias plataformas, por ejemplo señal tradicional de TV, radio, TV por cable, TV Satelital, TV por Protocolo de Internet (IPTV) y para teléfonos móviles y aplicaciones de escritorio.