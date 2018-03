Alexi Gómez se ha convertido en el hombre de las portadas en México. No por un golazo o asistencia en el Atlas, más bien por un acto de indisciplina que hoy lo tiene con la soga al cuello. Tras jugar una 'pichanga', el futbolista peruano ha sido separado por su entrenador y la directiva de los 'Zorros' evalúa la decisión final que tomará.



Así lo reveló el periodista mexicano René Tovar en una entrevista con un medio local. El hombre de prensa dejó en claro que el exjugador de Universitario de Deportes todavía no ha sido expulsado, pero crítico duramente sus acciones en tiempos donde Atlas yace en el fondo de la tabla de posiciones de la Liga MX.

“El equipo está último, Gómez ocupa un lugar de extranjero, quitándole la oportunidad a un jugador mexicano y comete una infracción como estas, jugando un partido de fútbol informal", dijo Tovar en 'La Cátedra' de Radio Nacional y luego agregó: "Será sometido a un análisis para saber si será o no dado de baja”.



'Zorros' afectados



"Afecta al equipo porque está jugado una cascarita (pichanga) un día antes de un partido del torneo local. Yo no sé del pasado, de su historia en Perú, sé de algunas indisciplinas cometidas en Perú, pero hasta ahí", comentó el periodista sobre Alexi Gómez.



"No se ve bien que un jugador extranjero arriesgue su integridad. Es un jugador que tiene que mostrar mucho más que el jugador mexicano. Hay que esperar que decide la gerencia del Atlas referente al jugador mexicano", concluyó Tovar.