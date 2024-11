Piero Quispe y el mejor ‘gol’ de su vida: regaló una casa a sus padres y se presentó con emotivo video

Piero Quispe ha conquistado el corazón de los hinchas no solo en la cancha, sino también fuera de ella, y esta vez, su hazaña no tiene que ver con el fútbol. A sus 23 años, el volante peruano de Pumas UNAM ha logrado cumplir un sueño que había albergado desde niño: regalarle una casa a sus padres, el gesto más grande para agradecerles por todo el esfuerzo y apoyo que le han brindado a lo largo de su vida. No es solo una casa, es el reflejo del amor y dedicación de un joven que, aunque brilla en el extranjero, no olvida sus raíces ni a quienes estuvieron allí en cada paso de su camino.

A través de las redes sociales, Rosalyn Cordova Lugo, su madre, compartió las emotivas imágenes de su nuevo hogar, que no solo cuenta con acabados modernos y detallados, sino también con un amplio patio y piscina, un espacio que refleja la prosperidad alcanzada por Piero. “Gracias hijo por todo. Dios te bendiga siempre. Te amo”, escribió su madre, visiblemente emocionada y agradecida por el sacrificio y dedicación de su hijo.





“No merecían menos”: las emotivas palabras de Piero Quispe





En un video compartido en la cuenta de Instagram de Luis Guadalupe se escucha a Piero expresando su gratitud hacia sus padres. “Este era mi sueño, no me merecían menos. Gracias, papá; gracias, mamá. Los amo”, confesó el mediocampista peruano en un mensaje que muestran la humildad y el carácter de un joven que, a pesar de los logros y la fama que va acumulando, se mantiene firme en sus principios.

El ‘Cuto’ Guadalupe también celebró este acto de generosidad. A través de sus redes sociales, el exjugador compartió su admiración por el joven volante. “Un sueño cumplido. Mi sobrino Piero Quispe me compartió el video donde le hizo entrega de una casa a sus padres, tal como lo había comentado en mi programa La Fe de Cuto. ¡Felicitaciones Piero! Honrar a los padres es una bendición de Dios”, expresó.

El gesto de Piero Quispe llega en un buen momento de su carrera. El mediocampista está en la mira del director técnico de la Selección Peruana, Jorge Fossati, para los próximos encuentros de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, donde enfrentará a Chile y Argentina. Su desempeño en la Liga MX con Pumas UNAM ha sido notable, y se espera que su aporte a la Bicolor sea igual de bueno.

Piero Quispe está viviendo un gran momento en Puma UNAM. (Foto: Pumas)





