No ha colmado las expectativas. Alexi Gómez no ha podido demostrar toda su valía en el Atlas y desde luego, en la interna del club no están del todo conformes con el volante peruano, quien llegó esta temporada como uno de los flamantes refuerzos de los 'Zorros'. De hecho el presidente de la institución, Gustavo Guzmán, se refirió al momento de Gómez y aseguró que les ha quedado a deber.

"Alexi Gómez nos ha quedado a deber. La rompió allá en Perú y fue uno de los mejores de su liga, pero esto nos ha pasado con muchos. Por otro lado, Henríquez no siento que nos deba tanto, lo veo adaptándose mejor y fue bien estudiado. No tiene problemas de cultura ni de familia. Además, sobre Toselli no puedo juzgar, siento que va a cumplir. Pido paciencia, lo que no se puede es empezar a reventar", declaró Guzmán en conferencia de prensa.

Gómez llegó esta temporada a la Liga MX , y tuvo continuidad desde un inicio cuando José Guadalupe Cruz aún era el técnico. Sin embargo, con la llegada de Óscar Romano, el peruano fue relegado al banco de suplentes, aunque aun así siguió gozando de minutos pero ya no desde la titularidad.



Pero más allá de los minutos que ha tenido en campo, la 'Hiena' no ha demostrado ser aquel mediocampista peligroso, con llegada al área rival y sobre todo, con gol.



Siete encuentros por Liga y tres por la Copa, la cantidad de partidos que ha disputado Gómez en lo que va el año con camiseta del Atlas. En total, 515 minutos para el peruano pero ni un gol hasta el momento.

Atlas marcha en la última casilla del Clausura 2018 con solo cuatro puntos, producto de solo un triunfo y un empate en ocho jornadas. Este viernes se enfrenta al Monterrey por la Liga, donde los 'Zorros' tendrán la oportunidad de empezar a escalar posiciones y Alexi Gómez, de empezar a retomar su mejor nivel para no esperar sorpresas a final de temporada.