Con la esperanza de que le anulen la sanción y que lo tengan disponible para el próximo choque por la Liga MX , América apeló la expulsión que recibió Mateus Uribe en el reciente choque ante Pumas por el Clausura. Sin embargo, la ilusión se diluyó luego de que la Comisión Disciplinaria de la FMF la ratificase.

"En relación a la denuncia de Error Manifiesto presentada por el Club América, se informa que, una vez llevada a cabo la investigación vinculada con la expulsión del jugador Andrés Mateus Uribe Villa (...) y después de haber analizado la jugada correspondiente, así como valorado las pruebas y demás documentos aportados, se hace del conocimiento que no procede dicha solicitud", explicó la Federación Mexicana de Fútbol, en un comunicado.

De esta forma, el colombiano Mateus Uribe se perderá el partido ante Atlas en el Estadio Azteca por la cuarta fecha. Recordemos que el volante recibió la roja por una imprudente acción sobre el final del clásico capitaliano. El exjugador de Atlético Nacional ensayó una 'chalaca' y golpeó al chileno Nicolás Castillo. La roja fue inmediata.

"Jugamos bien pero nos faltó ser contundentes y no se logró un buen resultado. El equipo tiene llegada y hoy cuenta que ellos hacen un buen trabajo defensivo", agregó el "Piojo" Herrera, quien lamentó la expulsión de Mateus Uribe. "Es un juego peligroso, pero me parece que el árbitro echa a la basura un gran trabajo, no se puede expulsar a un jugador por tirarse una 'chalaca'".



América fue mejor en el inicio. Generó peligro desde los nueve minutos, cuando el paraguayo Cecilio Domínguez disparó dentro del área, pero el arquero Alfredo Saldívar estuvo atento para desviar ese intento y uno más del argentino Guido Rodríguez, quien disparó desde fuera del área a los 11.