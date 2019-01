América vs. Atlas: fecha, horarios y canales TV del duelo la jornada 2 del Clausura 2019 de Liga MX

América y Atlas se enfrentan (EN VIVO | TV ONLINE | LIVE HD) vía Azteca 7 y TV Azteca EN DIRECTO por la segunda jornada del Clausura 2019 de Liga MX desde el mítico Estadio Jalisco. El defensor peruano Anderson Santamaría podría ser titular. Revisa la transmisión del partido para toda Latinoamérica STREAM desde las 22:00 horas en Perú y una hora antes en México. Sigue el minuto a minuto por Depor.com.

Depor.com te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de América y Atlas.



América vs. Atlas: horarios en el mundo

Perú: 10:00 p.m.

México: 9:00 p.m.

Colombia: 10:00 p.m.

Ecuador: 10:00 p.m.

Chile: 00:00 a.m.

Argentina: 00:00 a.m.

Brasil: 00:00 a.m.

España: 5:00 a.m.



Luego de tomarse unos días de descanso en la primera jornada, el América estrenará su título de campeón del fútbol mexicano, este fin de semana en su visita al Atlas por la segunda fecha del torneo Clausura 2019. Los 'Zorros' atlistas comenzaron la nueva competencia con el pie derecho con triunfos de visita en liga (2-1 ante Querétaro) y en copa (1-0 sobre los Pumas).



Hay que recordar que las 'Águilas' se coronaron apenas el pasado 16 de diciembre en la final del Apertura 2018 y ante el inmediato inicio del campeonato postergaron su compromiso de la jornada inaugural contra el Necaxa para el 5 de marzo.

Por haber jugado la final el pasado mes de diciembre, América cumplieron un corto periodo de preparación para el presente campeonato y está por ver si mantienen el acople y la elevada forma deportiva exhibida en la final.



Poco antes, en el duelo que arrancará la segunda fecha, los Tiburones de Veracruz recibirán al Lobos Buap obligados a derrotarlos para mantener su apuesta al milagro de permanecer en la Primera división con todo en contra.