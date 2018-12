Una nueva final del mundo. América y Cruz Azul se enfrentarán en una nueva edición del 'Clásico Joven' por la gran final de vuelta de la Liguilla MX del Torneo Apertura 2018 mexicano este domingo (7:30 p.m. hora peruana) en el mítico Estadio Azteca de la Ciudad de México. Se viene un partidazo entre las 'Águilas', un equipo remodelado, y un plantel 'Cementero' que saltará al campo con lo mejor de su arsenal.



América y Cruz Azul se han enfrentado 173 veces en la historia, entre la Liga MX, Copa de México, Campeón de Campeones y amistosos. Las 'Águilas' llevan ventaja con 62 triunfos contra 50 de la 'Máquina Cementera'. Mientras que los 61 partidos restantes acabaron en un sólido empate entre ambas escuadras.



América y Cruz Azul firmaron la igualdad sin goles el jueves en el partido de ida de la final del torneo Apertura, en el que abundaron las fricciones y hubo polémica con un par de jugadas en las que no se recurrió al videoarbitraje (VAR).



El duelo de vuelta está pautado para este domingo 16 de diciembre, de nueva cuenta en el Estadio Azteca, donde los 'Celestes' buscarán acabar un ayuno de 21 años sin ser monarcas de liga y América intentará convertirse en el máximo ganador de coronas del balompié mexicano con 13.



El 'Clásico Joven'

Liga MX Copa México Campeón de Campeones Amistosos Triunfos de América 49 8 - 5 Triunfos de Cruz Azul 39 3 1 7 Empates 50 3 - 4

Cinco años y medio después, Cruz Azul intentará saldar cuentas pendientes ante el América y de paso romper una sequía de 21 años sin ganar un título de la liga mexicana. La final del torneo Apertura 2018, con el duelo de vuelta pautado para este domingo en el estadio Azteca, ofrecerá un cruce entre dos de los equipos más populares del país.



Será la cuarta ocasión en la historia en que América y Cruz Azul se enfrenten para dirimir un campeonato. La primera final entre ambos se realizó en la temporada 1971-72, cuando ganó la 'Máquina'. Pero las 'Águilas' festejaron los campeonatos en la campaña 88-89 y en la del Clausura 2013.



En ese último enfrentamiento, todo apuntaba a que Cruz Azul conquistaría su novena corona, pero en los minutos finales las Águilas le arrebataron el cetro con un par de goles, incluyendo uno del portero Moisés Muñoz, para forzar un alargue. Sin embargo. América se alzó con la corona al imponerse en una definición por penales.

Fue un devastador resultado para el conjunto de Cruz Azul, que tardó años en recuperar el protagonismo en la Primera División de México. Hasta antes de este torneo, los 'Celestes' quedaron fuera de la Liguilla por el título en siete de las pasadas ocho temporadas y, justamente desde el Clausura 2013 no alcanzaban las semifinales del campeonato azteca.



“El sentimiento que tenemos ahora no es de fantasmas, ni de revanchas ni de maldiciones, queremos que el equipo tenga esa mentalidad ganadora para sacar esto adelante con la novena. Es un equipo que tiene 16 partidos que no pierden, aunque fueron eliminados en la Copa no perdieron, tienen todo nuestro respeto pero queremos ganarles”, dijo el entrenador Pedro Caixinha, quien en su segunda temporada con Cruz Azul ya conquistó un torneo de Copa con los 'Cementeros'.



Si se corona ante América, Cruz Azul no solo ajustaría cuentas con su verdugo de 2013, sino que además conquistaría ese noveno cetro que se le ha negado. Lo más importante es sacudirse el estigma de equipo perdedor que no sabe cómo ganar campeonatos importantes. Desde su triunfo en el Invierno 97, los celestes han perdido cinco finales de Liga MX, una de la Copa Libertadores (2001) y dos de la Liga de Campeones de la CONCACAF (2008-09, 2009-10).

Vitrina envidiable. Para América el campeonato no es menos importante. Tras vencer a la 'Máquina' en el 2013, las 'Águilas' agregaron una corona más a sus vitrinas en el Apertura 2014, pero después de eso lo más cerca que estuvieron de salir campeones fue en el Apertura 2016, cuando perdieron ante Tigres.



El título del Apertura fue el duodécimo de la historia para las 'Águilas' - lideradas al día de hoy por el mexicano Miguel Herrera - que fueron líderes en solitario dentro de ese rubro hasta el año pasado, cuando Chivas de Guadalajara se coronó campeón en el Clausura 2017 para empatarlos como el equipo más laureado del país azteca.



El Estadio Azteca cuenta con una capacidad para 87 000 espectadores, siendo el más grande de México, el tercero de América y el undécimo del mundo. (Getty) El Estadio Azteca cuenta con una capacidad para 87 000 espectadores, siendo el más grande de México, el tercero de América y el undécimo del mundo. (Getty)

"Vamos con todo ante Cruz Azul, porque nosotros también tenemos hambre de ser campeones. El hambre de tener un título no te la quita nada, ni una revancha ni nada, todos tenemos ese deseo, los dos arrancamos el torneo pensando en este momento y nos vamos a matar por conseguirlo", dijo el entrenador del América, Miguel Herrera.



La serie final enfrentará a los dos mejores equipos del torneo regular, pero también a la mejor ofensiva del torneo, que es la de América con 45 goles incluyendo la Liguilla, ante la mejor defensa de la temporada mexicana, la de Cruz Azul con apenas 15 tantos encajados en todo el Apertura.



Confiado de sus opciones. "Yo me veo campeón, claro que tenemos que trabajarlo, pero me veo campeón. Veo un equipo entregado, un equipo determinado y eso te ilusiona", agregó el entrenador Miguel Herrera, que ya sabe lo que es salir campeón como entrenador y jugador en México. El partido de vuelta será el domingo por la noche, también en el Estadio Azteca.



La 'Máquina Celeste' de Cruz Azul buscará terminar con la sequía de títulos de 21 años que sufre y poner la novena estrella en su escudo tras las conseguidas en las temporadas 1968-1969, México 1970, 1971-1972, 1972-1973, 1973-1974, 1978-1979, 1979-1980 y en el torneo Invierno 1997.



En tanto, América busca su decimotercer título para convertirse en el club más ganador de México. Las "Águilas" han sido campeones en las temporadas 1965-1966, 1970-1971, 1975-1976, 1983-1984, 1984-1985, Prode 1985, 1987-1988, 1988-1989, y de los torneos Verano 2002, Clausura 2005, Clausura 2013 y Apertura 2014.

América

Fundación 12 de octubre de 1916 Estadio Azteca – México DF Presidente Mauricio Culebro Entrenador Miguel Herrera Capitán Paul Aguilar Más partidos Cristóbal Ortega (608) Más goles Luis Roberto Alves (192)

Títulos de América

Concachampions 7 Último: 2015-16 Copa Interamericana 2 Último: 1991 Copa de Gigantes de CONCACAF 1 Último: 2001 Primera División de México 12 Último: Apertura 2014 Copa México 5 Último: 1973-74 Campeón de Campeones 5 Último: 2004-05

Cruz Azul

Fundación 22 de marzo de 1927 Estadio Azteca – México DF Presidente Guillermo Álvarez Cuevas Entrenador Pedro Caixinha Capitán José Corona Más partidos Ignacio Flores Más goles Carlos Hermosillo (198)

Títulos de Cruz Azul