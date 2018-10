El América vs Cruz Azul , en partido válido por la fecha 14 del Apertura 2018 de Liga MX , empezó con grandes emociones para ambos equipos. Aunque fue Diego Lainez quien se llevó los aplausos tras una espectacular jugada.



Cuando corría el primer tiempo del América vs Cruz Azul, Lainez se internó en el área de la 'Máquina' para fabricar un ataque. Encaró a dos y no tuvo mejor idea que sacárselos con un gran amague que levantó de sus asientos a los hinchas en el Azteca. ¡Qué lujo!



América asustó primero

El centrocampista ecuatoriano Renato Ibarra estuvo cerca de anotar el 1-0 del duelo entre América y Cruz Azul por el Apertura 2018 de Liga MX. En un encuentro lleno de emociones, son las 'Águilas' quienes dominan el juego en el estadio Azteca.



Tras una gran acción ofensiva del equipo americanista, Ibarra se hizo con el balón en los pies y corrió en dirección al arco rival para tratar de batir al guardameta de Cruz Azul. No obstante, su remate cruzado pasó apenas desviado del palo derecho.