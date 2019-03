Las jugadas que viste: el pase gol de Edison Flores y la chance que falló ante América [VIDEO]

Nuevo técnico, nuevo partido. Monarcas Morelia no pudo ganarle al América de Miguel Ángel Herrera en Michoacán, pero sí se lavó la cara a comparación de los últimos partidos de la liga mexicana. El cuadro local tuvo una mejor versión y puso en aprietos más de una vez a las ‘Águilas’, que la pasaron más en el último encuentro de la Liga MX. Edison Flores y Ray Sandoval y tuvieron jugadas más allá del gol de ‘Orejas’ el pasado viernes.



Vamos con la primera. Monarcas Morelia ya había marcado el 1-0 a América. Minutos después del partido, el conjunto local tuvo una oportunidad clara de gol. Edison Flores centró el balón desde la izquierda para que el delantero argentino Gastón Lezcano tratara de marcar el segundo. No pudo ser, dado que Agustín Marchesín la mando al tiro de esquina.



Ahora vamos la segunda. Un centro que llegó también desde la izquierda fue aprovechado por Ray Sandoval. El extremo peruano pasó de cabeza para Flores, quien no pudo marcar otro gol en el partido válido por la jornada 9 del Torneo Clausura de México.



Monarcas Morelia marcha en el puesto 16 de la tabla de posiciones con cinco unidades, mientras que América se encuentra en el puesto 8 con 13 puntos.



La chance que se perdió Edison Flores con Morelia. (Video: YouTube)

