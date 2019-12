América y Monterrey protagonizarán un vibrante encuentro en el Estadio BBVA Bancomer este jueves 26 de diciembre por la ida de la final del Torneo Apertura de la Liga MX. En Perú, el duelo empezará a las 21:36, mientras que en Ciudad de México el pitazo inicial se escuchará a las 20:36 horas con transmisión vía FOX Sports 2 y FOX Play. En Brasil (Brasilia), por otro lado, se jugará desde las 23:36 horas vía DAZN.

No olvides que Depor, desde su página web, seguirá el minuto a minuto del América vs. Monterrey por la ida de la final del Torneo Apertura de la Liga MX, con los goles, jugadas polémicas, estadísticas, y más detalles importantes para ver el partido de fútbol en vivo y en directo.

América eliminó al Morelia en las semifinales del Torneo Apertura de la Liga MX. (AFP)

El equipo dirigido por Miguel Herrera llega a este compromiso tras haber eliminado al Morelia en las semifinales del certamen doméstico. Si bien ambos equipos empataron 2-2 en el global, las ‘Águilas’ lograron el acceso a esta instancia por mejor posición en la tabla.

América, sabiendo que enfrentará a Monterrey de visita en la ida de la final del Torneo Apertura de la Liga MX, agotará esfuerzos para conseguir un buen resultado que le transmita tranquilidad para el choque de vuelta en su casa.

Sin embargo, la tarea no será sencilla de realizar, pues los ‘Rayados’ llegan entonados a la cita futbolística tras alcanzar el tercer puesto en el Mundial de Clubes, venciendo 4-3 en penales a Al Hilal.

Monterrey eliminó al Necaxa en las semifinales del Torneo Apertura de la Liga MX. (AFP)

Además, en las semifinales del Torneo Apertura de la Liga MX, el cuadro de Antonio Mohamed venció por un global de 3-1 al Necaxa, demostrando todas sus ganas de obtener el título.

Dicho todo esto, el encuentro entre América y Monterrey promete ser intenso de principio a fin. La vuelta de la llave se jugará el domingo 29 de diciembre en el Estadio Azteca.

Alineaciones posibles del América – Monterrey

América: G. Ochoa, P. Aguilar, B. Valdez, E. Aguilera, F. Córdova, R. Ibarra, R. Sánchez, G. Rodríguez, A. Ibarguen, F. Viñas y H. Martín.

DT: Miguel Herrera.

Monterrey: M. Barovero, S. Medina, C. Montes, N. Sánchez, L. Vangioni, J. Gallardo, D. Pabón, C. Rodríguez, C. Ortiz, R. Pizarro y Rogelio Funes Mori.

DT: Antonio Mohamed.

América vs. Monterrey: horarios en el mundo

Perú: 21:36 horas

España: 3:36 horas del viernes 27 de diciembre

México: 20:36 horas en Ciudad de México

Argentina: 23:36 horas

Brasil: 23:36 horas en Brasilia

Colombia: 21:36 horas

Chile: 23:36 horas en Santiago

Ecuador: 21:36 horas en Quito

Uruguay: 23:36 horas

Paraguay: 23:36 horas

Bolivia: 22:36 horas

Venezuela: 22:36 horas

¿En qué estadio se disputará el partido entre América vs. Monterrey?

El partido entre América vs. Monterrey por la ida de la final del Torneo Apertura de la Liga MX se jugará en el Estadio BBVA Bancomer. Este escenario deportivo puede albergar aproximadamente 51,000 espectadores.

¿Qué es el Club América?

El Club de Fútbol América S. A. de C. V. es un equipo de fútbol profesional de la Primera División de México. Identificado con los colores amarillo y azul, esta institución deportiva posee el mayor número de campeonatos en todo tipo de competencias oficiales entre los equipos aztecas, sumando un total de 35 títulos profesionales (25 nacionales y 10 internacionales).

Además de dichas distinciones, cabe recalcar que su trayectoria de 27 participaciones en torneos internacionales representa la cifra más alta para cualquier conjunto mexicano.

Apodos: ‘Águilas’, ‘Cremas’, ‘Azulcremas’ y ‘Millonetas’

Presidente: Santiago Baños

Entrenador: Miguel Herrera

Estadio: Azteca

Fecha de fundación: 12 de octubre de 1916

Últimos partidos del América

16/11/19 | América 1-2 Monterrey | Amistoso

28/11/19 | América 1-2 Tigres UANL | Torneo Apertura de la Liga MX

01/12/19 | Tigres UANL 2-4 América | Torneo Apertura de la Liga MX

05/12/19 | Morelia 2-0 América | Torneo Apertura de la Liga MX

08/12/19 | América 2-0 Morelia | Torneo Apertura de la Liga MX

¿Qué es Monterrey?

El Club de Fútbol Monterrey Rayados, A. C., también conocido como ‘Rayados’ o simplemente Monterrey, es una institución deportiva con sede en Monterrey, México.

Este club mexicano tiene en su palmarés tres Ligas de Campeones de la Concacaf y una Recopa de la Concacaf. Además, es el único equipo de esa confederación en subir al podio del Mundial de Clubes en dos oportunidades. (tercer lugar en 2012 y 2019).

Apodos: ‘Rayados’, ‘Albiazules’, ‘La Pandilla’ y ‘La Aplanadora’

Presidente: Duilio Davino

Entrenador: Antonio Mohamed

Estadio: BBVA Bancomer

Fecha de fundación: 28 de junio de 1945

Últimos partidos de Monterrey

04/12/19 | Monterrey 2-1 Necaxa | Torneo Apertura de la Liga MX

07/12/19 | Necaxa 0-1 Monterrey | Torneo Apertura de la Liga MX

14/12/19 | Monterrey 3-2 Al Sadd | Mundial de Clubes

18/12/19 | Monterrey 1-2 Liverpool | Mundial de Clubes

21/12/19 | Monterrey 2-2 (4-3) Al Hilal | Mundial de Clubes

