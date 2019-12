Cristiano Ronaldo volvió a tener un trago amargo el pasado fin de semana con la camiseta de Juventus. Y es que el delantero portugués perdió la final de la Supercopa de Italia frente a la Lazio por 3-1 en el King Saud University Stadium de Riad, en Arabia Saudita. Es la segunda derrota consecutiva frente a los romanos en menos de un mes, en lo que empieza a preocupar a los dirigentes de la ‘Vecchia Signora’.

Cuando Cristiano Ronaldo recibió la medalla del segundo lugar en esta Supercopa de Italia, se la quitó de inmediato al no estar acostumbrado a segundos lugares en su carrera deportiva. Ahora se han revelado imágenes a la hora que simpatizantes de la Lazio le empezaron a gritar “Messi, Messi” y el luso no tardó en responder. El popular ‘CR7′ y ganador cinco veces del Balón de Oro no se quedó de brazos cruzados, por como puede verse en imágenes.

Y es que cámaras captaron a Cristiano poner una cara triste y luego subir el pulgar en gesto de aprobación cuando dos Ultras de la Lazio le recordaron a Lionel Messi, máximo figura de la Selección de Argentina y del Barcelona. Las imágenes, en cuestión de horas, ya se han vuelto viral en las redes sociales.

Cristiano sueña con ganar la Champions en Juventus

El internacional con la Selección de Portugal también la pasó mal en la temporada pasada cuando en cuartos de la Champions League cayó ante el Ajax de Ámsterdam, que en ese momento tenía a Frenkie de Jong y Matthijs de Ligt como principales figuras del equipo tulipán.

Ahora, Cristiano Ronaldo y compañía tendrán una breve para por las Fiestas de Fin de Año. Juventus recién volverá a la acción el próximo 6 de enero contra el Cagliari en condición de local por la fecha 18 de la Serie A.

AQUÍ MÁS DEL MUNDO DEL FÚTBOL...