Hoy desde el Azteca: América vs. Necaxa chocan en partidazo de la fecha 5 del Clausura 2019 Copa MX.

América y Necaxa se enfrentan hoy EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV AHORA desde el estadio Azteca por la fecha 5 del Clausura 2019 de Copa MX. El partido, programado para las 9 de la noche (hora mexicana), será transmitido LIVE TV OFICIAL para todo el territorio azteca a través de la señal de TDN y TV Azteca.



Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos EN VIVO y EN DIRECTO del Clausura 2019 Copa MX con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter del América y Necaxa.



América vs. Necaxa: horarios del partido por el Clausura 2019 Copa MX

Ecuador - 10:00 p.m.

Perú - 10:00 p.m.

Colombia - 10:00 p.m.

México - 9:00 p.m.

Bolivia - 11:00 p.m.

Chile - 12:00 a.m. (miércoles 6 de febrero)

Argentina - 12:00 a.m. (miércoles 6 de febrero)

Uruguay - 12:00 a.m. (miércoles 6 de febrero)

Paraguay - 12:00 a.m. (miércoles 6 de febrero)

España - 4:00 a.m. (miércoles 6 de febrero)



América tendrá su última presentación en el Grupo 4 de Copa MX ante Necaxa. Atlético Luis descansará en esta jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Azteca.

Una victoria de América asegurará su presencia en octavos de final de la Copa MX. Las 'Águilas' perdieron en su cotejo anterior a manos de Atlético San Luis, pero depende de sí mismas para seguir en carrera.

América es el líder de su grupo, con seis puntos, y tiene atrás a Necaxa y Atlético San Luis, ambos con tres unidades. Para el choque de Copa MX, uno de los dos refuerzos, Nicolás Benedetti, podría hacer su debut. Nicolás Castillo deberá esperar.

"Ya entrenaron todos, ya están cien por ciento registrados, ya todo es oficial. Benedetti ya está listo y jugará contra Necaxa", indicó el entrenador de América, Miguel Herrera, en conferencia de prensa. "Espero que para el siguiente fin de semana", dijo el 'Piojo' sobre el chileno.

Mientras que en la Liga MX, América venció 2-0 a Querétaro, Necaxa llega motivado a la capital mexicana, luego de golear 4-1 a Puebla.