América vs. Necaxa chocan en uno de los duelos más atractivos de la fecha 14 del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX. Las 'Águilas visitan el Estadio Victoria-Aguascalientes con el objetivo de intentar llegar a la cima del certamen, mientras que los 'Rayos' luchan por meterse entre los ocho clasificados a la 'fiesta grande' del fútbol mexicano. El duelo se disputará desde las 9:00 p.m. (hora local y peruana).

HORA PAÍS Perú 9:00 p.m. Colombia 9:00 p.m. Ecuador 9:00 p.m. México 9:00 p.m. Bolivia 9:00 p.m. Chile 11:00 p.m. Argentina 11:00 p.m.

Luego de sufrir un severo golpe a media semana, con la derrota por 3-1 en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf ante el Toronto, el América buscará consuelo el sábado en su visita al estadio Victoria para enfrentar al Necaxa.



Las 'Águilas' americanistas vuelan en la cuarta posición con 24 puntos y clasificarían a los cuartos de final siempre y cuando, además de vencer a Necaxa, no ganen seis de estos ocho equipos: Puebla, Tijuana, Pumas, Querétaro, Guadalajara, Pachuca, Veracruz y León.



El América no tendrá una noche sencilla porque se medirá a un equipo motivado porque a media semana se clasificó a la final del torneo de Copa y aún aspira a llegar a cuartos de final de la Liga, a pesar de tener 16 puntos.



"Tenemos hambre, coraje y actitud de dar el extra y ganar. No podemos poner de pretexto que jugamos el miércoles en la semifinal de copa y que no tenemos la suficiente capacidad para jugarle al América al tú por tú", expresó Ignacio Ambriz, director técnico del Necaxa.