América vs. Pachuca: se miden en el Azteca por la fecha 3 del Clausura 2019 Liga MX

América vs Pachuca se miden (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) por la fecha 3 de la Liga MX Clausura 2019 en el Estadio Azteca este sábado desde las 7:00 p.m. (hora local) y 8:00 p.m. (hora peruana). Mira el partido por la señal de TDN, Televisa deportes y Canal 5 Televisa. Sigue las incidencias por la web de Depor.com.

Otro de los partidos esperados de este sábado será del Pachuca del español Pako Ayestarán que visitará al América, campeón defensor. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en la Liga MX.

América vs Pachuca: horarios en el mundo:

Ecuador - 8:00 p.m.

Perú - 8:00 p.m.

Colombia - 8:00 p.m.

México - 7:00 p.m.

Bolivia - 9:00 p.m.

Chile - 10:00 a.m.

Argentina - 10:00 a.m.

Uruguay - 10:00 a.m.

Paraguay - 10:00 a.m.

España - 2:00 a.m. (sábado 19 de enero)

Pachuca fue goleado 5-0 por el Monterrey en su debut, pero goleó por 3-0 al Querétaro en su segunda aparición y este sábado saldrá en busca de tres puntos ante un América que después de posponer su partido de la primera jornada ante Necaxa, le ganó 1-2 al Atlas.

Será un duelo atractivo entre dos cuadros marcados para acceder a la liguilla y luchar por el cetro.

Este choque será especial para los aficionados del América, sobre todo para los mayores porque el Azteca se vestirá de lujo para el estreno de la camiseta anaranjada en honor a 'El Chanfle', el recordado personaje de Chespirito hincha de 'Las Águilas'.

Además, América, actual campeón de la Liga MX, llega a este choque con una increíble racha de 18 partidos consecutivos sin perder. La última derrota de "Las Águilas" fue el 22 de agosto cuando León los venció 2-0.



Con información de EFE