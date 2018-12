En una rivalidad con tintes de clásico y con alto riesgo por el apasionamiento de las aficiones, los Pumas vs América en el estadio Olímpico Universitario.



Los felinos universitarios se fortalecieron aún más luego de superar en cuartos de final a los poderosos Tigres. Las 'Águilas' del América avanzaron luego de sufrir un par de sobresaltos ante el Toluca.



Para el América contar con Miguel Herrera como entrenador es vital pues bajo su mando no han perdido ante los Pumas. De 11 partidos han ganado nueve y empatado dos.



"Los Pumas son un gran equipo, importante, están haciendo las cosas bien, pero yo no he perdido contra ellos ni en el estadio Azteca, ni en Ciudad Universitaria. Nunca", expresó Herrera.



El segundo finalista se conocerá el domingo en el estadio Azteca donde el América le sacó el empate 2-2 a los Pumas en la fase regular.



"Ese día teníamos dos hombres menos y aun así el equipo rescató el empate a dos pero cada partido es diferente", apuntó Herrera.