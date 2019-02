América vs. Querétaro por Televisa: juegan partidazo en el Estadio Azteca por la Liga MX 2019

América vs. Querétaro se enfrentan (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO | LIVE | STREAMING) por la fecha 5 del Torneo Clausura 2019 de Liga MX ,. No te pierdas de la transmisión del encuentro por la señal de Televisa Deportes, y el minuto a minuto por la web de Depor.com. Las 'Águilas' de Miguel Ángel Herrera buscan el triunfo para enderezar su rumbo en el torneo. Hay que destacar que el chileno Nicolás Castillo no podrá estar aún en la convocatoria del América de México.

América y Querétaro abren la jornada sabatina del fútbol mexicano de Primera División del campeonato. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Azteca.

PREVIA DEL PARTIDO.

América vs. Querétaro: horarios del partido

Ecuador - 6:00 p.m.

Perú - 6:00 p.m.

Colombia - 6:00 p.m.

México - 5:00 p.m. | Televisa

Bolivia - 7:00 p.m.

Chile - 8:00 p.m.

Argentina - 8:00 p.m.

Uruguay - 8:00 p.m.

Paraguay - 8:00 p.m.

España - 12:00 a.m. (domingo 3 de febrero)

Las 'Águilas' del América sufrieron un duro golpe la semana pasada tras caer por 3-2 en su visita liguera ante Monterrey. Días después, los azulcremas fueron superados por Atlético San Luis en la Copa MX.

América buscará enderezar su rumbo en el Clausura para mantenerse entre los ocho mejores de la liga, que lo clasificarían a la segunda etapa de la competición. Por ahora, el cuadro que comanda Miguel Herrera es octavo, con 6 puntos.

"Tenemos un vestidor sólido y los refuerzos tendrán una buena bienvenida y se adaptarán rápido, esperamos contar con ellos para el martes. Los dos son jugadores importantes y tendremos esa exigencia con ellos", afirmó el entrenador de América sobre las llegadas de los refuerzos Nicolás Castillo y Nicolás Benedetti.

Querétaro, hasta el momento, es el peor equipo del Clausura, con todos sus partidos perdidos. Los 'Gallos Blancos' fueron goleados en casa por León y no levantan cabeza.