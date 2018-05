América empieza a cumplir con las labores. Las 'Águilas' se pusieron adelante en el marcador ante Santos Laguna sobre los 11 minutos de la primera parte, gracias al tanto de Cecilio Domínguez , quien desde el punto penal marcó el primero en el Azteca para que los azulcremas empiecen a soñar con la remontada.



Gerardo Alcoba cometió falta en el área contra Henry Martín y el juez no dudó en cobrar la pena máxima. Y fue el mediocampista paraguayo quien cobró la falta, mandando el balón al lado derecho del portero Orozco.



América y Santos Laguna se enfrentan por el partido de vuelta de las semifinales de la Liguilla Liga MX 2018 desde el Estadio Azteca. Las 'Águilas' buscan la hazaña, pues tienen que remontar el 4-1 que les encajaron los 'Guerreros' en el partido de ida.



Arduo será el reto para América porque el Santos anunció que no se echará atrás a defender la ventaja y eso presionará a las 'Águilas' a no dejar espacios en su afán de atacar porque si el rival anota una vez, ellos se verán obligados a hacer cuatro goles para clasificar.