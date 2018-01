Alexi Gómez ya había debutado con la camiseta del Atlás y lo mismo hizo Irven Ávila en Lobos BUAP de Pedro Aquino y Luis Advíncula. Finalmente llegó el turno de Anderson Santamarí a en Puebla y el ex defensor del Melgar de Arequipa se llevó varios elogios por su actuación en el 3-1 de la 'Franja' como visitante ante Cruz Azul por la Copa MX.

El zaguero no desentonó en ningún momento y obtuvo una nota más que aprobatoria en su primer cotejo en tierras aztecas. Ante esto, Depor se comunicó con Luis Palacios, periodista mexicano que cubre al conjunto también conocido como 'camotero', quien nos comentó las características que han gustado del peruano en sus primeros 90'.

"Se le ve muy bien, con juego fuerte, agresivo y duro, pero siempre al balón. Tiene nivel de selección nacional y el sector defensivo del puebla necesitaba algo de eso", fue lo que nos comentó. Asimismo, indicó que si bien cierto que no se puede hablar aún de titularato, tendría más minutos por el calendario del equipo. "Lo llevarán poco a poco. Juegan en su mayoría martes y viernes, y eso influye a que de momento tengan que dos planteles entre Copa y Liga MX. Luego por el parón FIFA ya se verá si Santamaría, Chumacero y Fernández serán titulares. Su puesta será progresiva", añadió.

También, en la conversación apuntó que su juego recuerda a Alejandro Acosta, defensor uruguayo que entre 2009 y 2011 vistió los colores del Puebla. "En un principio, él tuvo un mal inicio en su debut en un 4-0 ante Monterrey y muchos le pusieron la cruz. Le cayeron las críticas, pero poco a poco se le vio ese juego sudamericano que va fuerte, pero al balón. No abusaba de las faltas. Santamaría mide 1,86 y acosta 1,92 aproximadamente. Tiene muchas cosas similares en él", dijo.

En tema de fichajes, mencionó que la dirigencia de la 'Franja' llegó a negociar por otro peruano además de Anderson Santamaría, pero que no hubo acuerdo. "Hubo tratos con Nilson Loyola. No obstante, no se llegó a ningún arreglo. Carlos Cáceda tambien estaba en los planes como préstamo, pero con la incorporación del uruguayo Nicolás Vikonis prácticamente se le cerró la puerta. En los próximos días podría acomodarse en otro equipo", apuntó.