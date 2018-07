En conferencia de prensa Enrique Meza, técnico del Club Puebla , confirmó a los medios de comunicación el estado de salud del defensor peruano Anderson Santamaría , quien a su llegada a territorio azteca presentó molestias tras su participación con la Selección Peruana en Rusia 2018.



El experimentado estratega mexicano afirmó que no es momento para arriesgar al defensor central, con el cual espera contar en las próximas semanas.



“ Anderson todavía no está dado de alta, tiene molestias después de su periodo de vacaciones tras el mundial y no queremos arriesgarlo”.



En días previos a su regreso con el club mexicano, Santamaría declaró que diversos clubes realizaron ofertas para llevárselo al futbol europeo.



“Han llegado algunas ofertas, pero por ahora pertenezco a Puebla y estoy contento allí”.



'La muralla' disputó 11 juegos durante todo el Clausura 2018 con el Club Puebla, en los que alcanzó un total de 748 minutos y sufrió una expulsión, pese a eso se convirtió en una de las sorpresas de la Liga MX.



Actuaciones que lo llevaron a formar parte de los cuadros iniciales de la Selección Peruana en la Copa del Mundo ante Francia y Australia, el próximo duelo del equipo poblano será este viernes ante Toluca en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, en el inicio de la jornada dos de la Liga MX.