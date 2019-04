Nunca cambies: la última amenaza de Maradona en México por los fallos arbitrales en contra de Dorados

Diego Armando Maradona , entrenador de los Dorados de Sinaloa del Ascenso MX 2019, amenazó con dejar el equipo por supuestos errores arbitrales que perjudicaron a su equipo.



"Voy a hablar con el presidente; hay un penal muy claro sobre Escoto, ¿saben por qué no lo cobran? porque ustedes mañana van a decir que lo cobró porque era el equipo de Maradona, entonces yo le estoy haciendo un mal a Dorados y por eso me voy", señaló en una rueda de prensa.



Los Dorados de Maradona cedieron la iniciativa en los minutos finales del partido ante los Venados de Yucatán. Un gol en el minuto 85 del mexicano Esteban Torres estableció el 1-1 y pospuso la clasificación del 'Gran Pez' para la liguilla.



Según el vídeo el árbitro no señaló un penalti en favor de cada equipo, sin embargo Maradona insinuó que hay una campaña contra él y dejó entrever que se irá al terminar el torneo porque le está haciendo mal al equipo.



"Estoy triste pero mañana empiezo a trabajar. El próximo partido es a vida o muerte y nosotros queremos entrar en la liguilla", agregó Maradona que el próximo viernes visitará al campeón San Luis, líder del torneo.



Los Dorados se situaron en el tercer lugar del torneo con cinco victorias, cuatro empates, cuatro derrotas y 19 puntos, sin embargo pueden verse desplazados mañana y el domingo si Cimarrones, Celaya y Correcaminos ganan. Además, en el caso de Zacatepec y Alebrijes, si triunfan alcanzarán a los Dorados y complicarán la clasificación del equipo de Maradona.



En el pasado Apertura los Dorados de Maradona alcanzaron la final que perdieron con el San Luis y ahora su objetivo es ganar el Clausura para disputar el partido por el Ascenso a la Primera división con el San Luis.



Fuente: EFE

