La crisis aplasta a Dorados: la cuestionable justificación de Maradona a los cero puntos en el Ascenso MX

En un partido plagado de errores a la ofensiva, Dorados del técnico argentino Diego Maradona perdió 1-0 ante los Cimarrones, el sábado por la quinta jornada del torneo Clausura 2019 del Ascenso MX del fútbol mexicano.



"Estoy conforme con el juego, no con el resultado", dijo Maradona, quien durante el partido lamentó con gritos y gestos las fallas de sus jugadores. "Nosotros tuvimos, cinco, seis, siete llegadas, pero no metimos ninguna, ellos sólo tuvieron una sola pelota y anotaron", agregó en rueda de prensa.



Con este resultado, los Cimarrones se afianzaron en el liderato con 12 puntos y los Dorados quedaron hundidos en el fondo de la clasificación sin unidades.



A pesar de la tercera derrota consecutiva -dos en liga y una en copa- tras su regreso al banquillo de los Dorados, Maradona pidió: "No nos den por descartados". También instó a que los malos resultados de este torneo "no se magnifiquen".



"Me voy tranquilo a mi casa porque sé que salimos de ésta", remató el astro argentino del fútbol.



Fuente: AFP