Atlas vs. Atlético San Luis en Estadio Jalisco: choque por la fecha 17 del Apertura 2019 Liga MX | TV Azteca

Atlas vs. Atlético San Luis: horarios del partido

México - 9:00 p.m.

Ecuador - 10:00 p.m.

Perú - 10:00 p.m.

Colombia - 10:00 p.m.

Venezuela: 11:00 p.m.

Bolivia - 11:00 p.m.

Paraguay - 12:00 a.m. (sábado 2 de noviembre)

Argentina - 12:00 a.m. (sábado 2 de noviembre)

Chile - 12:00 a.m. (sábado 2 de noviembre)

Uruguay - 12:00 a.m. (sábado 2 de noviembre)

España - 4:00 a.m. (sábado 2 de noviembre)

Atlas viene de recibir un duro golpe a manos de Pumas al ser goleado por 5-1 en su reciente presentación liguera. Los 'Zorros', en ese encuentro, perdieron al peruano Anderson Santamaría por expulsión, cuando el resultado era un empate a uno.

Con ese tropiezo, Atlas bajó al noveno puesto con 21 puntos, producto de seis victorias, tres empates y siete derrotas. El cuadro tapatío tiene el mismo puntaje que el octavo Pumas, pero con una peor diferencia de goles que los 'Felinos'.

"No me gusta justificar nada, pero la expulsión condicionó todo; no justifico la derrota, pero no refleja lo mostrado en la cancha; no es la realidad del partido", explicó el técnico de Atlas, Leandro Cufré, al final el partido.

"No damos nada por perdido, de momento estamos fuera de lugares de calificación, pero el torneo aún tiene un par de fechas por delante", confió.



A pesar de no sumar, Cufré confía en acumular los puntos necesarios para remontar posiciones y alcanzar la Liguilla.

"Aquí lo importante es que aún dependemos de nosotros para calificar tenemos que ganar en los duelos que nos faltan, depende de nosotros y nada más. Hemos demostrado en la campaña que podemos hacerlo, aunque debemos mejorar y no repetir los errores", concluyó Cufré.

Por segundo partido sin el técnico Gustavo Matosas, Atlético San Luis para por una crisis de resultados. El conjunto albirrojo cosecha tres caídas seguidas y marcha en el decimocuarto casillero con 17 unidades.

Atlas vs. Atlético San Luis: ¿dónde se ubica el estadio?

