Atlas vs. Pachuca se enfrentan (EN VIVO ONLINE EN DIRECTO) por la fecha 16 del Apertura 2018 de Liga MX en el Estadio Jalisco, este viernes 9 de noviembre, desde las 10:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 p.m. (hora local). Sigue la transmisión de TV Azteca, y el minuto a minuto en la web de Depor.com.

La penúltima jornada se iniciará con el Veracruz-Querétaro. Y para cerrar el día, Pachuca visitará a Atlas, con el objetivo de ganar, para empezar a asegurar su lugar en la liguilla por el título. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo por el Apertura de Liga MX.

Atlas vs. Pachuca: horarios del partido:



Ecuador - 10:00 p.m.

Perú - 10:00 p.m.

Colombia - 10:00 p.m.

México - 10:00 p.m.

Bolivia - 11:00 p.m.

Chile - 12:00 a.m. . (sábado 10 de noviembre)

Argentina - 12:00 a.m. . (sábado 10 de noviembre)

Uruguay - 12:00 a.m. . (sábado 10 de noviembre)

Paraguay - 12:00 a.m. . (sábado 10 de noviembre)

España - 4:00 a.m. (sábado 10 de noviembre)

Los 'Tuzos' saldrán a imponer condiciones ante el penúltimo de la clasificación, confiados en mantener el rendimiento ofensivo y mejorar en la defensa, aspecto que dejó disconforme al entrenador Ayestarán el sábado.



Luego de pasar por encima del Necaxa, Pachuca se acomodó en la zona de los ocho mejores y tienen todo a favor para entrar a la liguilla, fase decisiva del campeonato, siempre y cuando mantenga el equilibrio en todas las líneas.



Pachuca empezó el campeonato con tres derrotas, pero después hilvanó una racha de seis triunfos, cuatro empates y dos reveses, subió al sexto lugar tanto en ataque, con 25 goles anotados, como en defensa, con 17 recibidos. El equipo es octavo de la tabla, con 22 puntos, y necesita ganar para separarse de Morelia y Querétaro, con los mismos puntos.



Atlas ha mejorado desde la llegada del entrenador argentino Ángel Guillermo Hoyos, pero sigue como el segundo peor equipo de la campaña y tiene saldo negativo de dos victorias, dos empates y cuatro reveses en casa, lo cual tratará de aprovechar Pachuca.

Con información de EFE