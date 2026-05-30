de Televisa transmitirá este sábado 30 de mayo desde las 8:00 p.m. (horario en México, con una hora más en Perú). chocarán en el . ¿Cómo se verá este partido? La transmisión estará a cargo de Canal 5 de Televisa, TV Azteca 7 y TUDN para todo el público mexicano. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no se recomendará. Por otro lado, el encuentro comenzará con tres horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que se emitirá siete horas más tarde en España. ¡No te lo pierdas!

México vs. Australia juegan en amistoso internacional. (Video: Selección de México)
México vs. Australia juegan en amistoso internacional. (Video: Selección de México)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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