pasará el vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE desde el , por una nueva jornada de la fecha FIFA. En suelo mexicano también se podrá mirar este encuentro por TUDN y TV Azteca 7, mientras que en Perú, los derechos de televisación estarán a cargo de América TV (Canal 4 y América tvGO) y Bicolor+. Todo comienza a las 7:00 p.m. en México, con una hora más en Perú, Colombia y Ecuador, y a las 3:00 a.m. del miércoles 30 en España.

TV Azteca 7, TUDN y Canal 7 de Televisa transmitirán el México vs. Perú. (Video: Selección Mexicana)
TV Azteca 7, TUDN y Canal 7 de Televisa transmitirán el México vs. Perú. (Video: Selección Mexicana)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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