Perú vs. México juegan este martes 30 de septiembre, en un nuevo amistoso internacional FIFA. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Red Bull Arena (New Jersey, Estados Unidos). Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

La Selección Peruana llega a este partido luego de perder por 4-1 a manos de Estados Unidos, dejando varias conclusiones sobre el nivel del equipo dirigido por Mano Menezes. Pese al intento de recambio generacional por parte del brasileño, la ‘Bicolor’ sigue dependiendo de la jerarquía de nombres como Yoshimar Yotún y Gianluca Lapadula, quienes destacaron pese a la caída.

Aunque el penal mal sancionado cambió la tónica del partido y puso todo más cuesta arriba para la ‘Blanquirroja’, el panorama completo dice otra cosa: Perú se mostró como una selección endeble por los lados, con mucha dependencia de Yotún para generar juego por el centro y sin respuestas ofensivas cuando Lapadula no aparece en ataque.

“Empezamos el segundo con un poco más de dificultades para contener al adversario pero el equipo se mantuvo hasta ahí organizado. A partir del penal nos desorganizamos”, sostuvo Mano Menezes en la conferencia de prensa pospartido. “A partir del momento que nos desorganizamos ya no hay nada positivo, pero en el primer tiempo sí hubo cosas positivas”, apuntó.

Se espera que la Selección Peruana muestre una mejor versión en este segundo amistoso en tierras norteamericanas, donde se espera que Menezes aplique algunas variantes en la alineación titular que parará en Nueva Jersey. Recordemos que el brasileño comentó días atrás que todo el plantel tendría la oportunidad de sumar minutos en estos duelos de preparación.

México, por su parte, llega a este compromiso luego de igualar por 1-1 con Colombia, en un amistoso disputado en Baltimore. Si bien los de Néstor Lorenzo se adelantaron con el tanto de Luis Javier Suárez a los 9′, Gilberto Mora decretó el empate definitivo a los 62′. Hay que señalar que este duelo marcó el estreno de Rafael Márquez en el banquillo del conjunto azteca.

Según la prensa mexicana, se espera que Márquez realice hasta siete modificaciones respecto a la alineación titular que paró contra Colombia, con Gilberto Mora y Santiago Giménez como los elementos con grandes chances de arrancar frente a la ‘Bicolor’. El de Xolos fue clave con su gol ante los ‘cafeteros’, mientras que el delantero del AC Milan se quedó en el banquillo de suplentes y está fresco para ser inicialista.

¿En qué canales ver Perú vs. México?

En cuanto a la transmisión del Perú vs. México, esta estará disponible mediante América TV y sus plataformas digitales (América tvGO), por lo que los hinchas podrán seguir los partidos tanto por televisión como mediante las opciones online del grupo. Bicolor+ es otra opción en territorio peruano, mientras que en México vía TV Azteca, Azteca 7, Canal 5 de Televisa y TUDN. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir todas las incidencias a través de la web de Depor.

¿A qué hora juegan Perú vs. México?

Perú vs. México se verán las caras por un nuevo amistoso internacional FIFA, martes 29 de septiembre desde las 8:00 p.m. en el Red Bull Arena (New Jersey, Estados Unidos). El horario de inicio del encuentro Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay será desde las 10:00 p.m., a las 7:00 p.m. en México y a las 3:00 a.m. del miércoles 30 en España.

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