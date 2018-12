El volante ofensivo Dieter Villalpando fue traspasado el miércoles del Necaxa a las Chivas de Guadalajara , el primer fichaje del 'Rebaño' con miras el Clausura 2019 de la Liga MX.



Villalpando, de 27 años, debutó con Pachuca en 2014 y después militó con Tigres, Morelia, Atlas, Chiapas y Necaxa, donde pasó los últimos tres torneos de su carrera.



Chivas no dio a conocer más detalles sobre el fichaje del jugador.



“Representa mucho para mí, estoy muy ilusionado porque un equipo grande como Chivas se haya fijado en mí”, dijo Villalpando. “Vengo a trabajar para hacer grandes cosas pero no solo lo digo de palabra quiero mostrarlo con hechos”.



El Guadalajara, uno de los dos equipos más populares del país, se ausentó de la liguilla por el título por tercera temporada consecutiva y su dirigencia afirmó que reforzaría al plantel dirigido por el paraguayo José Cardozo para romper esa racha en el Clausura 2019.



En su trayectoria como profesional, Villalpando tiene un título de Copa conseguido con Necaxa este año y un subcampeonato de la Copa Libertadores 2015, cuando formaba parte de la plantilla de Tigres.



Nunca ha sido convocado para la selección mexicana.



“Sé que mi llegada generará críticas, buenas y malas, es algo normal. Lo que que pido es que no se me critique por el pasado sino por el futuro”, concluyó Villalpando. AP



¡Llegaste a la familia más grande de 🇲🇽! ¡A romperla, Dieter! 🔴⚪️ pic.twitter.com/Ix0Aypy8Eo — CHIVAS (@Chivas) 5 de diciembre de 2018