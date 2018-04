Chivas de Guadalajara vs. Atlas se enfrentan este viernes 20 de abril por la jornada 16 del Clausura 2018 de Liga MX. El Clásico Tapatío se jugará en el Estadio Jalisco desde las 9:00 p.m. (hora peruana y mexicana) y será transmitido por la señal de TV Azteca.

Será un encuentro que medirá al penúltimo y antepenúltimo de la clasificación con 14 y 15 puntos, respectivamente.

El 'Rebaño' volverá a meterse de lleno en la competición local, luego de dar un gran paso para ganar el título de campeón de la Concachampions 2018 al ganar a Toronto FC en el duelo de ida de la final en Canadá.

Chivas vs. Atlas: horarios del partido

País Hora México 9:00 p.m. Perú 9:00 p.m. Colombia 9:00 p.m. Ecuador 9:00 p.m. Venezuela 10:00 p.m. Bolivia 10:00 p.m. Paraguay 11:00 p.m. Chile 11:00 p.m. Uruguay 11:00 p.m. Argentina 11:00 p.m. España 4:00 a.m.

Chivas de Guadalajara , vigente campeón de la Liga MX, tiene chances remotas de clasificarse a la liguilla por el campeonato. Pero mientras haya posibilidad deberán pelear: ganar y esperar la combinación de otros resultados es lo único que le sirve.

"La afición siempre va estar ahí, nos va apoyar, aparte es un Clásico y se juega el orgullo, más que tres puntos y no sé, a lo mejor Atlas sí salva su torneo con ganarnos, pero nosotros no salvamos el torneo con ganarles, es un plus, es un Clásico y lo tenemos que ganar", afirmó el jugador de Chivas, Ángel Zaldívar, en la previa.

Por su parte, Atlas, que ya se olvidó del tema del descenso, tras su triunfo ante el Querétaro, afronta el choque con más tranquilidad, pero con la ambición de que los puntos se queden en casa. "Es un Clásico, tenemos la obligación de ganarlo y darle una alegría a la afición", dijo Leiton Jiménez, defensor de los 'Zorros'.