El argentino Matías Almeyda anunció el lunes su salida de la dirección técnica del club Guadalajara , uno de los más populares del fútbol mexicano, debido a diferencias con la directiva de cara al torneo Apertura que inicia el 20 de julio, a pesar de que aún tenía tres años mas de contrato.

Al frente del equipo, el estratega de 44 años ganó el torneo Clausura 2017, la Copa en el 2015 y 2017, la Súper Copa en la temporada 2015-2016 y la Liga de Campeones de la Concacaf en 2018, con lo que el club disputará en diciembre el Mundial de Clubes.



" Por diferentes motivos decidimos no continuar, las cosas no se dieron como pretendíamos para continuar y llegamos a un acuerdo con la directiva para desvincularnos. Somos iluminados por haber estado en este club, me llevo un hermoso recuerdo del equipo " , dijo Almeyda en rueda de prensa.



El armado del equipo para el próximo torneo, la venta de algunos jugadores y el cambio de fecha para el inicio de pretemporada son los temas en los que no se pusieron de acuerdo Almeyda y la directiva del llamado "Rebaño Sagrado".



El "Pelado" Almeyda aclaró que tras su desvinculación se quedará a vivir en la Ciudad de Guadalajara, sede del equipo, y que asistirá al estadio como un aficionado más del club.



"Si Chivas tiene 40 o 45 millones de seguidores yo me sumo a ellos, me quedo hincha de Chivas. Ojalá algún día tenga mucho dinero y me pueda comprar este club" , señaló Almeyda.



El estratega llegó a Guadalajara en septiembre del 2015 cuando el club se encontraba en la zona del descenso, y en su presentación aseguró que levantaría al "gigante".



"Prometimos que íbamos a levantar al gigante y el gigante se quedó corriendo, el club es espectacular y muy grande. Es triste y duro este final" , apuntó Almeyda .



Tras el anuncio de Almeyda , el dueño de Chivas, Jorge Vergara, le dio las gracias en sus redes sociales.



"¡Muchas gracias @peladoalmeyda!. Por creer en el equipo cuando nadie creía que podías y por dejar huella en nuestra historia. Nos toca continuar, perfeccionar el futuro y resguardar lo que logramos juntos" , escribió Vergara en su Twitter. (@jorgevergara).



FUENTE: Reuters