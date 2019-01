Compañero de Yotun con su técnico: “Me trató como una basura en Cruz Azul”

Lo liquida, lo fulmina y hasta puede que el camerino lo haya sentido. A un día de comenzar con el Torneo Clausura de la Liga MX, Walter Montoya, un jugador de Cruz Azul , ha disparado contra su técnico y la directiva del club son los malos tratos y ‘bullying’ recibido de parte de ellos en su primera temporada como jugador en la ‘Máquina Cementera’. Todo parecía alegría para los jugadores de azul, pero no parecía así en la interna del equipo de Yotun.



“Entré en conflicto con el técnico [Pedro Caixinha]. No sabía en qué posición ponerme. Tuvimos cambios de opiniones y discusiones. Se me trató como una basura. El técnico y el director deportivo no se manejaron bien conmigo: Caixinha me trató como una basura", disparó el mediocampista de 25 años en diálogo con Radio La Red de Argentina.



"Hablé con el director deportivo (Ricardo Peláez) y se lo dije, pero son personas que te dan la mano y después una puñalada por atrás", agregó.



El Cruz Azul compró a Walter Montoya a comienzos del año pasado a cambio de 5.5 millones de euros, pero no cumplió con las expectativas: disputó 27 partidos y anotó un solo gol. "Iba a entrenar, me gritaban 'bien, Walter', se reían, tiraban chistes conmigo, me hacían sentir el mejor y después no pasaba en un partido de ponerme. No me llevaban al banco. Las decisiones que él tomaba conmigo no era lo que demostraba en los abrazos o los saludos", analizó. Esperemos que la situación sea particular y no pase con Yotun.