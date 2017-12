Siete años de su carrera defendiendo los colores del Cruz Azul . Tantos goles, tantas anécdotas, tantos amigos, así recordó Christian Giménez su paso por la 'Máquina Cementera', el mismo que terminó en el Apertura .

Durante el Draft de la Liga MX , se confirmó que el Chaco Giménez pasará a las filas del Pachuca . Antes de reportar con los Tuzos, el volante dejó un mensaje sentido a la afición de La Noria y a todas las personas con las que compartió.

" A ti, Cruz Azul , ¿qué te puedo decir? Me adoptaste como tu hijo. No tenemos nada que reprocharnos. Lo intentamos una y mil veces, quizás no conseguimos el título que tanto buscamos, pero henos logrado lealtad mutua ", afirmó el Chaco Giménez .

" De ustedes, afición, ¡no me voy a olvidar jamás! Me hicieron sentir como un canterano, sacaron mi máximo potencial. Cada vez que usaba esta camiseta era como que me entraba el espíritu de cada aficionado y jugaba con el corazón", concluyó el ex Cruz Azul .