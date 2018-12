Los 'Rayados' no salieron a especular ni a esperar que el trámite del juego los coloque por encima. Apenas a los cuatro minutos de iniciado el juego, Rodolfo Pizarro abrió la cuenta del Cruz Azul vs. Monterrey con un letal cabezazo, imposible para Corona, tras una genial asistencia de Dorlan Pabón. 'Rayados' y 'Celestes' se miden por la semifinal de ida de la Liguilla MX Apertura 2018.

Pabón forzó la jugada por banda derecha y tras un rechazo inicial de la defensa -luego de un centro- el balón quedó nuevamente en sus pies y tuvo todo el tiempo para volver a intentar la habilitación, que esta vez le salió como un pase con la mano.



Y ahí en el área y totalmente sin marca apareció Pizarro, prácticamente en el área chica para rematar a 'quemarropa' con un disparo de cabeza y marcar el 1-0 en el Bancomer.

Monterrey busca hacer respetar la condición de local en el choque de ida por la semifinal de la Liga MX ante un Cruz Azul que no sabe de derrotas desde el 20 de octubre pasado. A los 'Rayados' no solo les sirve la victoria, también necesitan sacar una buena diferencia de goles para ir a la revancha con algo de ventaja.