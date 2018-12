Con el peruano Yotun: Cruz Azul vs. Pachuca juegan por amistoso rumbo al Clausura 2019 de Liga MX

Cruz Azul vs. Pachuca EN VIVO: sigue EN DIRECTO y ONLINE TV el amistoso de preparación en La Noria este domingo desde las 10:00 horas (hora local, 9:00 a.m. hora peruana). Para seguir fútbol en vivo como este encuentro amistoso de preparación, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Cruz Azul vs. Pachuca juegan su primer amistoso de pretemporada en los que les darán sus primeros minutos a sus refuerzos, entre ellos el peruano Yoshimar Yotún. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y reacciones del cotejo amistoso.

Los dos equipos que, aparentemente y sobre el papel, mejor se han reforzado para este nuevo año que está por comenzar, se enfrentan en un primer amistoso luego de que cerró el draft del fútbol mexicano.

Por un lado está Cruz Azul que ha asegurado los servicios de Orbelín Pineda (Volante, ex Chivas), Jonathan Rodríguez (delanter, ex Santos Laguna), Yoshimar Yotún (volante, ex Orlando City) y el juvenil Alexis Gutiérrez, es una apuesta a futuro.

Los cementeros esperan lograr la novena estrella en el historial, algo que se les negó otra vez esta temporada en la que perdió la final contra América.

En tanto que Pachuca contrató a Víctor Dávila, Ismael Sosa, el exjugador de Boca Juniors Edwin Cardona, Leonel Moreira, Nahuel Bustos y Edwin Hernández. Este último regresa al cuadro albiazul tras algunos años en León y Chivas.

Cruz Azul ha anunciado dos equipos para este primer amistoso y la presencia de Yoshimar Yotún, quien jugará en su segundo día de entrenamiento, está asegurada. El peruano llega para ponerle fútbol al mediocampo cementero y espera ganarse la confianza de Pedro Caixinha.