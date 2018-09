Una de las postales más comentadas que dejó el amistoso entre México y Estados Unidos fue la que protagonizaron Diego Lainez y Matt Miazga. Todo se debe a que la imagen reflejó la burla que le hizo el estadounidense al talentoso atacante por su estatura. Los memes no se hicieron esperar y aparecieron en Facebook.

Luego de que disputen la pelota en área de Estados Unidos, en el segundo tiempo, Diego Lainez le cometió una falta a Matt Miazga, que no le gustó al defensor. Segundos después, se encararon y el futbolistad del Nantes hizo gestos de burla a la talla del jugador del América.

Pese a ello, Diego Lainez confesó que no le afecta lo hecho por Miazga. "Pienso que no todos somos de la misma estatura, pero no pasa nada, es algo totalmente de fútbol. A mí no me ofende de ninguna manera y cada quien tiene su forma de pensar. Él está con su gente, pero yo tranquilo y no se me hace una ofensa como tal", explicó a ESPN.

México, con el 'Tuca' Ferretti como entrenador interino, perdió 1-0 frente a Estados Unidos en Tennessee. Tyler Adams (71') anotó el único gol de los locales.