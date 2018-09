Hace unas horas era solo un rumor, pero ahora es realidad. Diego Maradona dejó el proyecto del Dinamo Brest de Bielorrusia para aceptar la propuesta de Dorados de Sinaloa. Ni la mansión de 20 millones de dólares ni el cargo de presidente, convencieron al argentino para que se quede en Europa Oriental.

De esta manera, Maradona tomará las riendas del equipo que pelea el ascenso en México. Así lo hizo oficial Dorados a través de sus redes sociales. Inclusive, el cuadro mexicano, tres horas antes, dio a conocer el despido del técnico Francisco Ramírez.

"El presidente de Dorados me pidió el cargo (que lo dejara), porque tenía otros planes", dijo Ramírez a la cadena ESPN. "No entramos en detalles sobre qué es lo que viene para ellos, pero a mí me dijeron que estaba cerrado mi caso. Yo lo considero oficial", agregó en su momento.

Para Diego Maradona, esta será su primera aventura en México. Su última experiencia como técnico fue dirigiendo a Al Furijah de Emiratos Árabes. Cabe señalar que Dorados de Sinaloa juega como local en Culiacán y jugó la Liga MX en 2015.