Las condiciones del Diego: Maradona seguiría en Dorados, pero primero hay que hacer algunos ajustes

Diego Armando Maradona no ocultó su deseo de continuar al frente del proyecto que comenzó hace más de uño como líder del Dorados de Sinaloa de la Liga de Ascenso de México. Pero para el 'Pelusa' hay algunos ajustes que hacer antes de confirmar su continuidad en el club con el que peleó llegar a Primera.

"Yo les pido un proyecto de dos años con presupuesto para comprar los jugadores que me gusten. También tengo que hacer una limpieza de jugadores que ya no van con el juego que tenemos", aseguró en diálogo con la cadena mexicana, Univision.



El Diego llegó en el 2018 y tiene contrato hasta junio de este año. Con el 'Gran Pez' dirigió 36 partidos en el Ascenso mexicano, consiguió 18 victorias, 10 empates y ocho derrotas. El equipo dirigió la final de Liguilla, pero perdieron ambos partidos a manos de Atlético San Luis.



El campeón con Argentina en México 86' también comentó cuál es su relación con el presidente del club, Jorgen Hank. "Si Jorgito me dice que con algo no llega, tan amigos como siempre, me iré de Culiacán con el mejor recuerdo del mundo", apuntó.



Dorados seguirá jugando la Liga de Ascenso de México, tras una gran temporada en la que no pudieron conseguir el objetivo, pero demostraron que con el 'Diego' en el banquillo, cualquier cosa podría suceder.

