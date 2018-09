Diego Maradona accedió a ser el nuevo técnico de Dorados , un club de la segunda división de México, el país donde la carrera del astro alcanzó niveles de leyenda hace 32 años, cuando guio a la selección argentina a su última coronación en el Mundial.

El presidente de Dorados , José Antonio Núñez, confirmó el jueves a The Associated Press que se había llegado con Maradona a un acuerdo contractual, cuyos detalles no reveló. Afirmó que la conferencia para presentarlo ante la prensa en su nuevo cargo se realizará el domingo o lunes en la ciudad de Culiacán.

" Diego está contento, ilusionado. Hablamos por teléfono y él quiere estar ya en la cancha para trabajar. No lo vemos sólo desde la parte mediática y de motivación, lo hemos contratado para trabajar y ascender", aseguró en declaraciones recogidas por 'Olé'.

"El fichaje fue más fácil de lo que pensé. Quiere trabajar y estar en la cancha. Cuando vimos abierta la posibilidad, nos enfocamos en ello. Nos beneficiará en lo deportivo, era una oportunidad que se nos presentó y en este caso se dio. Estamos muy contentos e ilusionados por tenerle", añadió.

Actualmente, Dorados se encuentra clasificado a los octavos de final de la Copa MX, en la que participan también equipos de primera. Pero en la segunda división, el club es 13ro entre los 15 que conforman el circuito.