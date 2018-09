La llegada de Diego Maradona a México causó revuelo no solo en Dorados de Sinaloa , sino en todo el territorio azteca. Aunque algunos saludan el nuevo reto del argentino, otros critican su designación.

Uno de ellos es el técnico José Luis Sánchez Solá, conocido como Chelis, quien tuvo unas duras palabras al flamante entrenador de Dorados de Sinaloa. El estratega mexicano asegura que Maradona no hará en buen papel en Culiacán.

"Por supuesto que no va a hacer nada. Y no porque no sepa, sino porque no puede. Es un ser humano que está enfermo. Y no se da cuenta quien lo contrata ni sus allegados. En vez de contratarlo, deberían ayudarle a salir de esa enfermedad", declaró para ESPN.

"Es un ser humano, no una máquina. Se están aprovechando de él. Lo van a acabar despidiendo, porque está enfermo. Tú no puedes agarrar a un ser humano para beneficiarte, eso es prostitución", agregó.

Cabe señalar que Diego Maradona se prepara para su debut el próximo lunes en el banco de Dorados de Sinalo. El argentino recibirá a los Cafetaleros de Tapachula por la segunda división de México.