El entrenador argentino Diego Maradona , de los Dorados de Sinaloa de la Liga de Ascenso MX del fútbol mexicano, recibió una multa económica por sus declaraciones en el juego ante San Luis de la decimoquinta jornada, informó este lunes la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).



Mediante un comunicado, el organismo señaló que Maradona faltó a varios artículos del Código de Ética y por ello se hizo acreedor a una multa cuyo monto no se informó.



El astro argentino fue sometido a una investigación, a petición de la Comisión de Árbitros de la FMF, tras haber increpado al juez central en el último partido del torneo regular, contra el Atlético San Luis, el 10 de noviembre.



El entrenador argentino comparó la actuación de los jueces con el del excolegiado mundialista uruguayo Edgardo Codesal, quien dirigió la final que perdió Argentina ante Alemania en el Mundial de Italia 1990.



"Que me gane el árbitro no me gusta, que me ganen en la cancha. Amonestó a todos los jugadores nuestros que pasaban al lado. No quiero hablar mucho de él. No quiero remontarme a tiempos de Codesal, porque si sigo hablando, diría barbaridades", declaró Maradona aquel día en contra del árbitro Alan Martínez.



Es el segundo castigo que recibe Diego Maradona desde su llegada al banquillo de Dorados de Sinaloa al haber sido suspendido un juego tras ser expulsado en el partido de ida por los cuartos de final ante Mineros de Zacatecas.



El equipo de Maradona se encontrará nuevamente con el Atlético San Luis el jueves y el domingo en la final de la Liga de Ascenso MX.



Con información de EFE