¡Todo se define! Cruz Azul vs. América se ven las caras este martes 8 por la vuelta de los cuartos de final de la Concachampions, con el duelo programado para las 10:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay; con una hora menos en México). A continuación, conocerás todos los detalles del duelo y a qué hora comienza la transmisión del partido a jugarse en el Estadio Olímpico Universitario (Ciudad de México, México).

La ‘Máquina’ encara este partido como el más importante de la temporada, tras haber invertido mucho dinero en su plantilla con el objetivo de romper la hegemonía del América. Después de una ida sin goles (0-0), el equipo encabezado por Vicente Sánchez buscará clasificar a las semifinales de la Concachampions jugando en casa y ante su gente, que espera terminar el día con la clasificación bajo el brazo.

Cruz Azul llega motivado también por el resultado del fin de semana pasado ante Pumas. Los ‘Cementeros’ vencieron 3-2 a su rival de turno y se posicionaron en el tercer lugar del Torneo Clausura con 28 puntos, a dos unidades del líder América. Solo faltan tres fechas para finalizar la primera etapa y todo hace indicar que son candidatos a pelear por el título del certamen.

En cuanto al partido, se espera que el técnico Sánchez proponga un equipo ofensivo debido a las condiciones del compromiso: cualquier empate con goles favorecería a su rival. Por eso, la esperanza de gol descansa en jugadores como Ángel Sepúlveda y Carlos Rodríguez, quienes intentarán imponer su estilo de juego y encontrar el arco contrario en los primeros minutos de juego.

Por su parte, América perdió el último fin de semana por 1-0 ante Pachuca, pero sigue siendo líder del Torneo Clausura con 30 puntos. Más allá del resultado, el foco de atención está puesto en el compromiso de este martes, donde buscarán manejar la presión del rival a su favor con el objetivo de dar el primer golpe.

‘Las ‘Aguilas’, dirigidas por André Jardine, tienen dos ventajas: la primera es la regla del gol de visitante, que sigue vigente en la Concachampions; y la segunda es el factor físico, ya que el técnico roto al equipo y guardó a varios titulares pensando en este partido. No obstante, cualquier cosa puede pasar en un enfrentamiento de fuerzas parejas.

¿En qué canales ver Cruz Azul vs. América?

El partido entre Cruz Azul vs. América se disputará en el Estadio Olímpico Universitario, con la transmisión exclusiva de Azteca Deportes - Azteca 7 (TV Azteca), Tubi, Fox Sports, Fútbol Libre TV, ESPN, Disney Plus. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿A qué hora juegan Cruz Azul vs. América?

El compromiso entre Cruz Azul vs. América está programado para este martes 8 de abril desde las 10:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 12:30 a.m. del miércoles 9; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 11:30 p.m.; en México a la 9:30 p.m.; y en España a las 5:30 a.m. del día siguiente.

TE PUEDE INTERESAR