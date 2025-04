Con el objetivo de guardar a Hernán Barcos para el partido del próximo jueves frente a São Paulo, Paolo Guerrero arrancó de titular en Alianza Lima y fue la principal carta de gol ante Universitario de Deportes. Sin embargo, a pesar de la superioridad numérica de los blanquiazules, el ‘Depredador’ fue bien controlado y no tuvo ningún remate claro que pudiera exigir a Sebastián Britos. Incluso, pudo haberse ido expulsado por un codazo sobre Williams Riveros en el amanecer del encuentro.

Ya en frío, Paolo charló con la prensa y explicó el encontrón que tuvo con Riveros, el cual provocó que Fabián Bustos, entrenador de la ‘U’, reclame airadamente que el árbitro Daniel Ureta revise la jugada el VAR. Según argumentó el ‘34’ de Alianza Lima, últimamente los defensores están buscando condicionarlo cuando él salta a disputar el balón.

“Eso quiero dejarlo claro, ojalá puedan verlo y analizarlo. últimamente los zagueros, cuando yo salto y abro los brazos, ellos están poniendo la cara en mi codo para que me saquen amarilla y yo jugar condicionado. Eso es lo que tienen que ver, me parece injusto. Cuando salto, ellos ponen la cara”, sostuvo en zona mixta.

En cuanto al trámite del partido, el ‘Depredador’ consideró que Alianza Lima hizo los méritos para quedarse con el triunfo. “Tuvimos todo para ganar y tuvimos la infelicidad que faltando un minuto nos hacen el empate. Hicimos el sacrificio, el desgaste, lo que generamos, la determinación que tuvimos, es parte del fútbol pero nosotros jugamos con mucha más ambición”, agregó.

Al analizar lo hecho el rival, Paolo Guerrero apuntó que Universitario no mereció llevarse el empate en los minutos finales, pues el sacrificio lo hizo Alianza Lima al jugar con un futbolista menos desde los 16′ tras la expulsión de Pablo Lavandeira. “Es injusto porque un merecedor del triunfo es Alianza, por lo que generamos, por lo que fue el partido y por el sacrificio que tuvo el equipo”, añadió.

El atacante íntimo no dejó pasar la oportunidad para hablar sobre el gol que le anularon a los 63′, donde explicó que, según su posición, no estaba en posición adelantada ya que la pelota le llega después de un rebote en Riveros. “Me hubiese encantado, estaba como loco por hacer un gol en el clásico. Es raro porque él toca la pelota y me habilita”, argumentó.

Con este 1-1 en casa, Alianza Lima registró 13 puntos en el Torneo Apertura y se ubica cuarto en la tabla de posiciones, a cinco unidades de Melgar que se mantiene como líder con un partido menos. En La Victoria hay muchas dudas, pero por ahora tienen que pensar en su visita a São Paulo, por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Se vienen días movidos para los íntimos.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar por 1-1 con Universitario en Matute, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a São Paulo, por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Dicho compromiso está programado para el jueves 10 de abril desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Cícero Pompeu de Toledo, conocido como Morumbi.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN, disponible en la parrilla de canales de teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

