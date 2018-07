Está en el ojo de la tormenta y, si es culpable, merece todo el peso de ley. De acuerdo a una información del Sol de México, y la cual se ha viralizado en Facebook , el ex técnico de la Selección mexicana y de Boca Juniors ha recibido una orden de detención en su contra, por un caso pendiente de abuso sexual que data del 2014, cuando el argentino era técnico del Chivas de Guadalajara de Jorge Vergara. El caso ha remecido en todo México.



Como se han visto también en posts de Facebook , el segundo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, en donde precisamente reside la institución de Chivas, ha indicado que existen fuertes indicios para el ex técnico, como mundialista en Argentina 78, sea detenido. LaVolpe, hasta el momento, no ha dado su cargo, pero tendrá que presentar ante la ley.



El argentino, actualmente de vacaciones, se encuentra acusado de atentados al pudor y hostigamiento sexual en contra de Alma Belén Coronado, una mexicana que trabajaba como podóloga del Chivas en la época en que LaVolpe dirigía al equipo de Vergara.



Tras el escándalo que se provocó en ese momento, Jorge Vergara, dueño del equipo, despidió al técnico por una “conducta inapropiada”. En Facebook puede verse toda clase de comentarios hacia el entrenador, quien aún no se pronuncia en las redes sociales.



LaVolpe tiene tres días para presentarse ante el Juzgado séptimo de lo Penal del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. Si no, lo irán a buscar para detenerlo.



Si quieres leer más noticias de Facebook , te sugerimos seguir este enlace .