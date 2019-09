Desde Europa: piden sanción de seis meses para agresor de Gio Dos Santos

Cuando Antonio Briceño lastimó a Giovani Dos Santos , en España recién se levantaban de sus camas. Por eso, el agente del jugador del América de México, Vicente Montes, se sorprendió cuando le pasaron las imágenes del golpe que había sufrido su representado. “Mi primera impresión [desde Europa] fue que no lo quebraron de milagro”, indicó Montes aún sensible luego de la acción hacia el seleccionado del ‘Tri’. Tan solo ver la repetición, te pone los pelos de punto. La pierna de Giovani se salva de milagro tras esa terrible patada.



Por ello, Montes lamentó esta lesión del delantero. "El defensa de Chivas tiene mala intención, va a la pierna de apoyo, el balón ha pasado por lo menos un metro de su zona. Estamos muy dolidos. No es una patada de fútbol, parece una cornada. No se puede quedar en una disculpa o que haya sido un lance del juego. Le ha roto el cuádriceps".



Vicente Montes trató de asimilar lo que le ha pasado a Gio Dos Santos. "Estamos sorprendidos, esas actitudes violentas hay que erradicarlas del fútbol sí o sí. Está dando la vuelta al mundo. La afición de Chivas y su directiva no tienen la culpa por la actuación de su jugador", sentenció en una entrevista con el diario Marca.



El tiempo estimado de baja de Gio será en torno a las seis semanas , no obstante, Vicente Montes espera que para Briceño su ausencia de las canchas sea un tiempo mucho mayor: "Esto tiene que servir como un punto y final, que esta desgracia no se repita. Esperamos que haya una sanción ejemplarizante. En el fútbol no se puede consentir. La sanción debería ser el triple del tiempo que esté Giovani sin jugar. Llegará un día que estas acciones antideportivas, que no tienen mucha explicación sean motivo de despido y mucha gente lo aplaudirá".



