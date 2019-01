¿No cuenta para el DT? La razón por la que Irven Ávila jugó con el equipo Sub 20 de Monarcas Morelia

Todo tiene su razón de ser. El delantero peruano Irven Ávila no atraviesa por su mejor momento en el Monarcas Morelia , luego de que el técnico del conjunto mexicano Roberto Hernández Ayala decidiera mandarlo a jugar con la Sub 20 del equipo de la Liga MX. No obstante, el 'Cholito' respondió con un gol en el partido de reserva.

"Está con nosotros; por una decisión mía pasó a jugar con la Sub-20, necesita ritmo. Pero el en este momento está con el club", comentó el estratega mexicano de la 'Monarquía' en conferencia de prensa, cuestionado sobre la última exclusión de Ávila de la lista de convocados por la Liga MX.



Irven Ávila no tiene los minutos que requiere en el primer equipo de Monarcas Morelia , por lo que fue elegido para participar en la Sub 20 para enfrentar a Veracruz por una nueva fecha del torneo mexicano. El peruano anotó el 1-0 del partido, luego de un grosero error en salida de la defensa de los 'Tiburones'.

Cabe destacar que Ávila solo ha disputado uno de los tres partidos que ha disputado el club michoacano en el año. El delantero perdió continuidad e incluso se especuló que dejaría el equipo a inicio de esta temporada.